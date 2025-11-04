Panamá, 04 de noviembre del 2025

    ASISTENCIA ECONÓMICA

    Pagos del PASE-U este 6 y 7 de noviembre: Ifarhu informa lugares de cobro

    Aleida Samaniego C.
    La beca PASE-U (Programa de Asistencia Social Educativa Universal) es un apoyo económico en Panamá para estudiantes de primaria, premedia, media y educación especial que busca prevenir la deserción escolar. Archivo

    El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que los beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) podrán cobrar sus pagos correspondientes los días jueves 6 y viernes 7 de noviembre de 2025 en diferentes puntos de entrega distribuidos en la ciudad de Panamá.

    Este desembolso corresponde al tercer pago del PASE-U, para el cual el Ifarhu ha gestionado el presupuesto necesario, asegurando la continuidad de este programa que busca apoyar la educación de estudiantes panameños.

    Fechas y puntos de pago

    El jueves 6 de noviembre, los pagos estarán disponibles para los estudiantes del corregimiento de Betania en los siguientes centros educativos:

    • C.E.B.G. Octavio Méndez Pereira

    • Instituto América

    • Centro Educativo Comunitario San Antonio

    • Instituto Bilingüe Santa María La Antigua

    • Colegio Cristiano El Buen Pastor

    • Escuela José Agustín Arango

    • Colegio Bilingüe Los Ángeles

    • Escuela Manuel E. Amador

    • IPHE Betania

    • Sede del IFARHU

    Mientras que el viernes 7 de noviembre, los pagos se realizarán en los corregimientos de San Francisco, Pueblo Nuevo y Curundú.

    Verificación de datos: un paso fundamental

    El Ifarhu recordó a los acudientes que hayan cambiado a sus estudiantes de plantel educativo durante el año escolar 2025, que deben verificar que ambos centros —el anterior y el nuevo— hayan completado las validaciones en el sistema del Ministerio de Educación (Meduca).

    “Sin esta actualización, el estudiante no aparecerá en la base de datos y no podrá generarse su cheque”, indicó la institución, haciendo un llamado a revisar con anticipación la información de cada beneficiario.

    Requisitos para cobrar el beneficio

    Para retirar el pago del PASE-U, los beneficiarios deberán presentar:

    • Cédula física del estudiante, vigente y en buen estado.

    • Cédula del acudiente, en caso de que el estudiante sea menor de edad.

    Si el acudiente no puede asistir, podrá designar a otra persona mediante una nota de autorización notariada, acompañada de:

    • Copia de la cédula de identidad del acudiente y del autorizado.

    • Copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiado.

    El Ifarhu reiteró la importancia de cumplir con estos pasos para garantizar la correcta entrega del beneficio, en conformidad con lo establecido en el artículo 14 del reglamento del programa PASE-U.

    El PASE-U es un programa que busca brindar apoyo económico a estudiantes, contribuyendo a que las familias puedan cubrir necesidades educativas y reforzar la permanencia escolar. Con este tercer pago, el Ifarhu reafirma su compromiso con la educación y la equidad en Panamá.

