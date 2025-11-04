Pagos del PASE-U este 6 y 7 de noviembre: Ifarhu informa lugares de cobro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que los beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) podrán cobrar sus pagos correspondientes los días jueves 6 y viernes 7 de noviembre de 2025 en diferentes puntos de entrega distribuidos en la ciudad de Panamá.

Este desembolso corresponde al tercer pago del PASE-U, para el cual el Ifarhu ha gestionado el presupuesto necesario, asegurando la continuidad de este programa que busca apoyar la educación de estudiantes panameños.

Fechas y puntos de pago

El jueves 6 de noviembre, los pagos estarán disponibles para los estudiantes del corregimiento de Betania en los siguientes centros educativos:

C.E.B.G. Octavio Méndez Pereira

Instituto América

Centro Educativo Comunitario San Antonio

Instituto Bilingüe Santa María La Antigua

Colegio Cristiano El Buen Pastor

Escuela José Agustín Arango

Colegio Bilingüe Los Ángeles

Escuela Manuel E. Amador

IPHE Betania

Sede del IFARHU

Mientras que el viernes 7 de noviembre, los pagos se realizarán en los corregimientos de San Francisco, Pueblo Nuevo y Curundú.

Verificación de datos: un paso fundamental

El Ifarhu recordó a los acudientes que hayan cambiado a sus estudiantes de plantel educativo durante el año escolar 2025, que deben verificar que ambos centros —el anterior y el nuevo— hayan completado las validaciones en el sistema del Ministerio de Educación (Meduca).

“Sin esta actualización, el estudiante no aparecerá en la base de datos y no podrá generarse su cheque”, indicó la institución, haciendo un llamado a revisar con anticipación la información de cada beneficiario.

Requisitos para cobrar el beneficio

Para retirar el pago del PASE-U, los beneficiarios deberán presentar:

Cédula física del estudiante , vigente y en buen estado.

Cédula del acudiente, en caso de que el estudiante sea menor de edad.

Si el acudiente no puede asistir, podrá designar a otra persona mediante una nota de autorización notariada, acompañada de:

Copia de la cédula de identidad del acudiente y del autorizado.

Copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiado.

El Ifarhu reiteró la importancia de cumplir con estos pasos para garantizar la correcta entrega del beneficio, en conformidad con lo establecido en el artículo 14 del reglamento del programa PASE-U.

El PASE-U es un programa que busca brindar apoyo económico a estudiantes, contribuyendo a que las familias puedan cubrir necesidades educativas y reforzar la permanencia escolar. Con este tercer pago, el Ifarhu reafirma su compromiso con la educación y la equidad en Panamá.