Panamá, 15 de abril del 2026

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    PERSONAL DE SALUD

    Pagos pendientes desde 2020: la CSS admite atrasos con médicos internos y residentes

    La CSS señaló que las irregularidades en la tramitación de planillas han afectado la ejecución oportuna de los recursos presupuestarios, provocando la acumulación de pagos pendientes a médicos internos y residentes desde febrero de 2020.

    Aleida Samaniego C.
    Pagos pendientes desde 2020: la CSS admite atrasos con médicos internos y residentes
    La institución aseguró que, aunque estas obligaciones no corresponden a la actual administración ni estaban contempladas en el presupuesto de 2025, se han honrado compromisos por aproximadamente $1.2 millones. Foto/Archivo

    La Caja de Seguro Social (CSS) informó que persisten retrasos en el pago a médicos internos y residentes, una situación que atribuye principalmente a dificultades en la tramitación de las planillas y no directamente a la actual administración.

    +info

    Médicos residentes e internos piden agilizar pago de turnos tras reunión con la CSSPersisten atrasos en pagos a médicos residentes de la Caja de Seguro SocialMédicos sin pago y residencias que se reducen: la dura realidad de especializarse

    Según un comunicado oficial, la entidad ha sostenido reuniones con la Federación Nacional de Médicos Residentes e Internos (Fenameri) para evaluar y fortalecer los procesos relacionados con el pago de turnos. Como resultado, se identificó que una de las principales causas de los atrasos radica en la entrega tardía de documentos, así como en la falta de firmas en los controles de asistencia y registros de cumplimiento por parte de algunos médicos.

    La CSS indicó que estas irregularidades han afectado la ejecución oportuna de los recursos presupuestarios, lo que ha derivado en la acumulación de planillas pendientes desde febrero de 2020.

    Pagos y compromisos

    La institución aseguró que, aunque estas obligaciones no corresponden a la actual administración ni estaban contempladas en el presupuesto de 2025, se han honrado compromisos por aproximadamente 1.2 millones de dólares.

    Además, se establecieron plazos extraordinarios para regularizar la entrega de planillas correspondientes a vigencias expiradas (previas a 2025), así como mecanismos para procesar pagos de documentos presentados fuera de término.

    No obstante, la CSS reconoció que aún se registran entregas tardías de planillas, especialmente en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid. A pesar de ello, sostiene que la mayoría de las unidades ejecutoras cumplen con los procesos establecidos, lo que permite una gestión oportuna de los pagos.

    Como medida adicional, representantes de la CSS y Fenameri iniciarán una revisión detallada de las planillas devueltas o retenidas, con el objetivo de verificar fechas de entrega y proceder con los pagos correspondientes a quienes cumplieron con los plazos.

    La entidad reiteró su compromiso con la transparencia, la eficiencia administrativa y el cumplimiento de sus obligaciones con el personal médico. No obstante, otros profesionales de la salud, como personal de enfermería y especialistas en salud ocupacional, han reportado situaciones similares de retrasos en los pagos, según han señalado en este medio.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

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