Panamá activa ayuda humanitaria tras devastador terremoto en Venezuela y se suspenden vuelos hacia Caracas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El gobierno panameño organiza centros de acopio y equipos de rescate, mientras Copa Airlines suspende los vuelos hacia Caracas por el colapso del aeropuerto de Maiquetía.

Panamá activó de emergencia sus protocolos de asistencia internacional tras el fuerte terremoto que sacudió a Venezuela, el cual deja hasta el momento un balance oficial preliminar de más de 100 personas fallecidas, múltiples heridos y graves daños materiales.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, manifestó este jueves el respaldo absoluto del país ante la catástrofe.

“Nuestra mayor solidaridad y acompañamiento a Venezuela por el terremoto y sus consecuencias. Panamá, una vez más, ofrece su ayuda humanitaria a países hermanos”, afirmó el mandatario.

Nuestra mayor solidaridad y acompañamiento a Venezuela por el terremoto y sus consecuencias. Panamá, una vez más, ofrece su ayuda humanitaria a países hermanos. — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) June 25, 2026

Coordinación de la asistencia

La logística de apoyo ya está en marcha bajo la dirección del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc). Omar Smith, director de la institución, informó que los equipos técnicos ya se encuentran organizando las instalaciones que servirán como centros de acopio oficiales, además de coordinar las rutas y desplazamientos para el envío eficiente de la asistencia.

“Estamos manteniendo un monitoreo constante con las autoridades venezolanas”, señaló Smith, enfatizando que la prioridad es canalizar la ayuda hacia las zonas de mayor impacto.

Omar Smith, director del Sistema Nacional de Protección Civil.

La Guaira en emergencia y colapso de infraestructura

Los reportes iniciales indican que el área más afectada por el sismo es el estado de La Guaira. En la región se registra preliminarmente el colapso de al menos dos edificios y se teme que aún existan personas atrapadas bajo los escombros. Como medidas preventivas y de evaluación de daños, el gobierno venezolano suspendió las clases y paralizó temporalmente el servicio del Metro.

La infraestructura de transporte también sufrió un duro golpe. El Aeropuerto Internacional de Maiquetía se encuentra cerrado y colapsado, mientras expertos realizan revisiones exhaustivas en las pistas para determinar si la estructura es segura para las operaciones aéreas.

Impacto en la conectividad aérea y respuesta global

El cierre de la principal terminal aérea venezolana provocó reacciones inmediatas en el transporte internacional. La aerolínea panameña Copa Airlines informó la suspensión temporal de todos sus vuelos en la ruta Panamá - Caracas hasta nuevo aviso.

Los pasajeros podrán cambiar las fechas sin penalidad. Los vuelos hacia el resto de los destinos en Venezuela se mantienen en itinerario, pero advierten que esto podría cambiar rápidamente, por lo que recomiendan consultar el estado de vuelo antes de dirigirse al aeropuerto.

Mientras tanto, la comunidad internacional empieza a movilizarse. Fuerzas de tarea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ya se despliegan en el terreno, y países como Francia anunciaron que organizan equipos especializados de rescate para enviarlos a la zona de desastre en las próximas horas.