Panamá activa operativo de salud por Semana Santa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que mantendrá habilitadas 137 instalaciones de salud en todo el país durante la Semana Santa, como parte del operativo sanitario para atender posibles emergencias durante este período de movilización de personas.

De acuerdo con la entidad, 84 instalaciones funcionarán las 24 horas del día, entre ellas los 21 hospitales del sistema. Otras 24 unidades operarán con horario extendido, mientras que el resto mantendrá su horario regular de atención.

La jefa nacional del Departamento de Emergencias en Salud del Minsa, María Joannou, explicó que la institución se mantiene en Alerta Azul con miras a la conmemoración de la Semana Santa, lo que implica la habilitación de centros de salud, así como el despliegue de personal y vehículos de emergencia a nivel nacional.

Según la funcionaria, esta medida preventiva se aplica durante festividades masivas como carnavales, Semana Santa o fin de año, con el objetivo de garantizar una respuesta rápida ante el posible aumento de emergencias médicas.

La Alerta Azul es una medida de prevención y seguridad sanitaria que se activa durante festividades masivas. Foto/Cortesía

Joannou detalló que el Minsa dispondrá de 121 vehículos entre ambulancias y carros de emergencia, de los cuales 36 cuentan con soporte vital avanzado. Además, en el operativo participarán 2,200 funcionarios, entre personal médico, técnico y administrativo.

La funcionaria precisó que el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección algunas instalaciones reducirán su operatividad en un 10%, aunque la mayoría de los servicios continuará brindando atención.

Durante este período, todas las dependencias del sector salud deberán aplicar los lineamientos establecidos para la cobertura sanitaria en situaciones de emergencia durante la Semana Mayor.

El Minsa también recomendó a las personas que se desplacen al interior del país mantener medidas de prevención como hidratarse constantemente, evitar la exposición al sol entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m., utilizar bloqueador solar y repelente contra mosquitos, especialmente ante los casos de dengue registrados en el país. Asimismo, instó a mantener las medidas de autocuidado frente a los virus respiratorios.