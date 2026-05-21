Panamá activa vigilancia sanitaria ante alertas internacionales de ébola

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Minsa confirmó que no hay casos en el país y mantiene monitoreo en puertos, aeropuertos y centros de salud ante el avance del virus Bundibugyo en Uganda y la República Democrática del Congo.

Panamá reforzó los controles de vigilancia epidemiológica tras las alertas internacionales por nuevos brotes de ébola detectados en Uganda y la República Democrática del Congo, informó el Ministerio de Salud (Minsa), que aclaró que en el país no se han reportado casos de la enfermedad.

La vigilancia se mantiene en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, mientras hospitales y centros de salud públicos y privados continúan atentos a posibles casos sospechosos.

El brote más reciente en África oriental está relacionado con el virus Bundibugyo, una de las variantes del género Orthoebolavirus que causa la enfermedad del ébola, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El aumento de contagios y la falta de una vacuna aprobada para esta cepa han elevado la preocupación entre las autoridades sanitarias internacionales.

El Minsa informó que el sistema de salud panameño mantiene protocolos de detección temprana y respuesta rápida ante cualquier alerta sanitaria. El personal médico continúa recibiendo capacitación en bioseguridad, aislamiento y manejo clínico de enfermedades infecciosas de alto riesgo.

Las autoridades sanitarias señalaron que mantienen coordinación con organismos internacionales para el intercambio de información y el seguimiento de viajeros procedentes de zonas afectadas por el virus.

De acuerdo con el ministerio, el riesgo para la población en Panamá sigue siendo bajo. No obstante, recomendaron a las personas que viajen mantenerse informadas sobre las alertas sanitarias vigentes y acudir a los servicios de salud en caso de presentar síntomas asociados a la enfermedad o antecedentes de viaje y exposición de riesgo.

El ébola es una enfermedad viral grave y altamente letal. Se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas, como sangre, saliva o sudor, así como por materiales o superficies contaminadas.

Benedicte, empleada de la organización no gubernamental AGIR-RDC, se lava las manos antes de entrar a su oficina como medida preventiva contra el ébola, en Goma, Kivu del Norte, República Democrática del Congo. EFE

Entre los síntomas iniciales figuran fiebre, debilidad intensa, dolor muscular, dolor de cabeza y dolor de garganta. En etapas más avanzadas pueden presentarse vómitos, diarrea y hemorragias internas y externas.

Aunque los brotes de ébola se concentran principalmente en países africanos, las autoridades sanitarias internacionales mantienen vigilancia constante debido a la facilidad de movilidad entre países y al riesgo de propagación a través de viajeros infectados.

Actualmente se conocen seis especies del virus del ébola. Tres han estado vinculadas a los brotes más graves registrados en las últimas décadas: el virus del ébola, el virus del Sudán y el virus Bundibugyo, este último asociado al brote que mantiene bajo vigilancia sanitaria a varios países africanos.

Las autoridades de salud reiteraron el llamado a evitar la difusión de información no verificada y seguir únicamente las recomendaciones emitidas por canales oficiales. El Minsa aseguró que continuará monitoreando la evolución del brote internacional y comunicará cualquier actualización relacionada con este evento sanitario.