Panamá acumula más de 15,600 casos de dengue y 26 muertes en 2025, reporta el Minsa

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que hasta la semana epidemiológica No. 50 (7 de diciembre de 2025 al 13 de diciembre de 2025) se registraron 15,657 casos acumulados de dengue en todo el país.

Del total de casos reportados, 13,880 corresponden a dengue sin signos de alarma, 1,670 con signos de alarma y 107 casos de dengue grave.

La región metropolitana sigue encabezando la lista con 4,779 casos, seguida por el distrito de San Miguelito con 2,727 y Panamá Oeste con 1,646. También se reportaron cifras significativas en Panamá norte (1,481), Chiriquí (902) y Bocas del Toro (875).

El resto de las regiones registra la siguiente cantidad de casos: Veraguas (560), Los Santos (539), Colón (481), Herrera (472), Panamá Este (428), Coclé (343), Darién (337) . En tanto, la comarca Ngäbe Buglé registró 71 casos y Guna Yala, 15.

El informe detalla que 1,549 pacientes han requerido tratamiento intrahospitalario en lo que va del año. Asimismo, se notificaron 26 defunciones asociadas al dengue durante 2025.

Los fallecimientos se distribuyen de la siguiente manera: Chiriquí (5), Bocas del Toro (4), región metropolitana (3), San Miguelito (3), Darién (2), Panamá este (2) y Coclé (2). Con un deceso cada una figuran Los Santos, Herrera, Panamá Oeste, la Comarca Ngäbe Buglé y Colón.

La tasa de incidencia nacional se sitúa en 342 casos por cada 100 mil habitantes, según el reporte correspondiente a la semana epidemiológica 50.

Por corregimientos, los mayores registros se concentran en Tocumen (1,056 casos) y 24 de Diciembre (942), ambos en la región metropolitana; Belisario Frías (668) y Belisario Porras (556), en San Miguelito; y Ernesto Córdoba Campos (390), en Panamá Norte.

Según el informe, la mayoría de los casos se presenta en personas con edades comprendidas entre 25 y 49 años; sin embargo, el grupo más afectado es el de 10 a 14 años.

El Minsa instó a la población a eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (latas, botellas, neumáticos, etc.), y limpiar los alrededores de las casas con regularidad.

Algunos de los principales síntomas por dengue son: fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores en los músculos y dolor ocular. Además, se recomienda a la población a no automedicarse y acudir a un centro de salud.