Panamá ante el reto hídrico: gobernanza, inversión y sostenibilidad

Una débil gobernanza del agua, la necesidad de mejorar el monitoreo de su calidad, la creciente demanda sectorial del recurso y una marcada brecha entre los contextos urbano y rural son algunos de los desafíos que enfrenta Panamá en la gestión del recurso hídrico. Estos temas fueron analizados durante el segundo día del Foro Exhibición Agua 4.0, organizado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP).

María Eugenia de la Peña, especialista en Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señaló que uno de los mayores desafíos identificados en materia de agua es precisamente la gobernanza del recurso.

Explicó que la gobernanza del agua y el saneamiento en Panamá enfrenta importantes dificultades debido a la multiplicidad de actores involucrados en la coordinación, regulación, operación y gestión de proyectos. Esta fragmentación, dijo la especialista, genera una falta de coordinación y vacíos institucionales, lo que repercute negativamente en la eficacia del sistema.

En el caso de Panamá, el agua es gestionada por distintos actores, como el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), el Ministerio de Salud (Minsa) a través de la Dirección del Subsector de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (Disapas), el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), entre otros.

En este contexto, de la Peña dio recomendaciones como coordinar esfuerzos institucionales, especialmente entre la ACP y MiAmbiente, responsables de distintas cuencas; fortalecer la rectoría sectorial —actualmente débil dentro del Minsa—, elevando su nivel de liderazgo y capacidad de coordinación.

También recomendó la reestructuración y transformación del Idaan para mejorar la prestación de los servicios de agua y saneamiento. Otro aspecto que debe resolverse es la dualidad institucional en el manejo del saneamiento, ya que la unidad coordinadora de saneamiento opera como gestora de proyectos, mientras que el Idaan continúa como proveedor de servicios.

Otro punto crucial es la calidad del agua. La especialista del BID explicó que, aunque Panamá cuenta con recursos hídricos abundantes, gran parte de ellos están contaminados debido al uso intensivo de agroquímicos, prácticas agropecuarias, deforestación y vertido de aguas residuales.

Este es el caso actualmente en la región de Azuero, donde dos importantes afluentes —los ríos La Villa y Estibaná— presentan niveles de contaminación que han afectado el suministro de agua en las comunidades.

De la Peña destacó que solo el 57% de las aguas residuales se tratan adecuadamente. También se mencionó el deficiente manejo de residuos sólidos, cuyos lixiviados contaminan fuentes hídricas.

Panamá es considerado un país rico en recursos hídricos, con 52 cuencas hidrográficas y más de 500 ríos. Además, el país depende en un 95 % de fuentes superficiales, lo que representa una ventaja en costos de extracción, pero también implica riesgos en términos de vulnerabilidad y calidad del agua.

Otro de los desafíos es el uso del agua. Se enfatizó su importancia para actividades productivas clave como el Canal de Panamá, el turismo, la generación hidroeléctrica y el sector agropecuario. Aunque la actividad agropecuaria no es de gran escala, sostiene a poblaciones vulnerables y requiere atención específica.

En cuanto al acceso, el 92 % de la población cuenta con agua potable y el 83 % con servicios de saneamiento, pero existen marcadas brechas entre zonas urbanas y rurales. Estas cifras no reflejan la continuidad ni la calidad del servicio, que sigue siendo deficiente en muchas comunidades.

Urge una política de Estado para la gestión del agua

El presidente del CoNEP, Gabriel Diez Montilla, advirtió que Panamá enfrenta serias limitaciones para gestionar eficientemente el agua, a pesar de contar con abundantes recursos hídricos. Durante el foro Exhibición Agua 4.0, señaló que el problema radica en la falta de planificación, gobernanza y visión a largo plazo, lo que pone en riesgo tanto a la población como a las operaciones del Canal de Panamá.

Según Diez Montilla, el CoNEP ha liderado un esfuerzo conjunto con gremios, universidades, organizaciones civiles y autoridades para construir consensos y desarrollar una visión estratégica del agua, basada en evidencia y con objetivos a corto, mediano y largo plazo.

Entre los datos más preocupantes presentados, se mencionó que el 10 % de la población (alrededor de 430 mil personas) no tiene acceso al agua potable, y que el 30 % no recibe el servicio de forma continua. Además, el Idaan reporta pérdidas de hasta el 48 % del recurso.

Como parte de sus propuestas, el presidente del CoNEP abogó por una gobernanza hídrica moderna, con reglas claras, transparencia y medición de resultados. También propuso fortalecer al Idaan, alejando la gestión del agua de la política partidista.

Destacó la importancia de crear un marco regulatorio actualizado y una autoridad coordinadora del recurso, así como impulsar una cultura del agua desde la educación básica hasta la formación profesional.

Diez Montilla señaló que se debe establecer una estrategia nacional de inversión público-privada alineada a las necesidades del país, así como capacitar a los productores en buenas prácticas ambientales.

Finalmente, el CoNEP hizo un llamado urgente para que el tema del agua se asuma como una política de Estado, exigiendo el compromiso de todos los sectores: gobierno, empresas, academia y ciudadanía.

Proyectos del Idaan

Durante el foro, participó el secretario general del Idaan, Juan Alberto Córdoba, quien explicó que actualmente se trabaja en un programa de rehabilitación y mantenimiento de diversas plantas potabilizadoras. De las 55 plantas que posee la entidad, se ha iniciado la planificación para mejorar 22, de las cuales seis están en proceso de licitación para su rehabilitación.

En este sentido, Córdoba indicó que se está capacitando a 250 operadores, en alianza con la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), para que administren adecuadamente las plantas potabilizadoras.

Entre las plantas que serán rehabilitadas, mencionó las de Cabra y Pacora en Panamá Este; El Trapichito en La Chorrera; Chame en Panamá Oeste; Roberto Reina en Chitré (con fondos del BID), y la planta de Barú en Chiriquí (con fondos centrales).

El secretario general del Idaan informó que también se trabaja en la rehabilitación de infraestructura hídrica, como 600 pozos profundos, y en el mantenimiento de más de 500 tanques de almacenamiento de agua.

Asimismo, señaló que se están implementando tecnologías para reducir las pérdidas en redes mediante su optimización, así como la construcción de anillos hidráulicos en ciudades como Chitré, Santiago y David, debido al crecimiento urbano.

“Somos conscientes de que lo que no se mide no se controla, y lo que no se controla no se mejora. Así que uno de los retos es la implementación constante y la tecnificación de estos sistemas de medición. En cuanto a los retos de la gestión de la demanda, se destaca el crecimiento urbano no planificado, que supera la capacidad instalada”, afirmó el funcionario.

Durante el foro, también participaron representantes de la Autoridad del Canal de Panamá, el Programa de Saneamiento de la Bahía de Panamá, entre otros.