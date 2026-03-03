Panamá avanza a la fase final en convocatoria de The Boring Company con proyecto de túnel bajo el Canal

Se trata de una convocatoria internacional de The Boring Company, fundada por Elon Musk, que seleccionó 15 finalistas para construir túneles de menos de una milla sin costo para las ciudades elegidas.

El alcalde de la ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, anunció este martes 3 de marzo que la capital fue preseleccionada entre 487 ciudades del mundo para optar por la construcción de un túnel peatonal bajo el Canal.

Se trata de una convocatoria internacional impulsada por The Boring Company, la firma de infraestructura fundada por Elon Musk, que seleccionó 15 propuestas finalistas para desarrollar, sin costo para las ciudades elegidas, proyectos de túneles de menos de una milla de extensión. Panamá es la única ciudad fuera de Estados Unidos que logró avanzar a esta fase.

La propuesta panameña consiste en un túnel exclusivamente peatonal que cruzaría por debajo del Canal de Panamá. “Esta sería la manera más humana de unir ambos hemisferios”, afirmó el alcalde al destacar que, si bien actualmente se construye un túnel bajo el Canal, este está destinado al tránsito ferroviario y no al uso ciudadano.

El Canal de Panamá. Foto: LP / Alexander Arosemena

Mizrachi explicó que la idea surgió el mes pasado y que la postulación se formalizó el 22 de febrero. Según detalló, la aspiración era presentar un concepto transformador que también destacara a la empresa desarrolladora.

“Ellos hacen túneles en ciudades o en desiertos; pero uno como este solo lo puede proponer Panamá”, sostuvo al subrayar el carácter singular de una obra que atravesaría uno de los puntos logísticos más estratégicos del planeta.

El proyecto no se limitaría al paso subterráneo. De acuerdo con lo planteado en la propuesta, en ambos extremos del túnel se desarrollarían parques públicos —uno del lado de Panamá y otro del sector de Balboa— conectados por un corredor peatonal.

El alcalde insistió en que la totalidad de la inversión sería asumida por la empresa estadounidense, que —según dijo— ya ha demostrado públicamente su interés. Destacó que, en un inicio, la convocatoria no contemplaba proyectos fuera de Estados Unidos, pero que la propuesta panameña logró captar la atención de la compañía. “Es una idea realmente única”, reiteró.

De cara a la decisión final, prevista para el 23 de marzo, Mizrachi hizo un llamado a convertir la iniciativa en un “proyecto de país”. Solicitó que el Gobierno nacional, el presidente de la República y la administración del Canal encabecen las conversaciones formales con la empresa. También planteó la necesidad de informar a la Embajada de Estados Unidos, dado que se trataría de una inversión millonaria de capital estadounidense en territorio panameño.

Aunque evitó ofrecer detalles sobre conversaciones concretas ya sostenidas, el alcalde aseguró que las gestiones “parecen estar prosperando”. Anunció que en las próximas horas se divulgará un video con las imágenes conceptuales del túnel propuesto.