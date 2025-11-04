Panamá celebra el Día de los Símbolos Patrios con desfiles en el Casco Antiguo y Vía España

Panamá, 04 de noviembre del 2025

    Celebración nacional

    Katiuska Hernández
    Panamá celebra el día de los Símbolos Patrios con actos protocolares. LP/Elysée Fernández

    Este martes 4 de noviembre sigue la celebración de las fiestas patrias panameñas con honores por el Día de los Símbolos Patrios, una fecha que exalta la identidad y el orgullo nacional.

    La jornada inició a las 6:00 a.m. con la llegada de las autoridades al Palacio Presidencial, donde se realiza el tradicional desayuno en el Salón Los Tamarindos.

    Posteriormente, a las 7:00 a.m., comienzon los actos protocolares encabezados por el presidente de la República, José Raúl Mulino Quintero, con la izada de la Bandera Nacional.

    Actos protocolares por el día de los símbolos patrios. LP/Elysée Fernández

    Durante la ceremonia también se lleva a cabo el juramento a la bandera por parte de la Asociación de Muchachas Guías de Panamá, seguido por la entrega del Pabellón Nacional a la abanderada oficial de este año, Maritza Cedeño Vásquez, presidenta del Colegio Nacional de Abogados.

    La Banda Republicana, dirigida por el profesor Dimas Rodríguez, interpreta el Himno Nacional.

    A las 9:00 a.m. inician los desfiles en la Ruta 1 del Casco Antiguo, con la participación de 50 delegaciones compuestas por estudiantes, estamentos de seguridad y bandas independientes.

    En tanto, en Vía España, se concentran 41 delegaciones institucionales y escolares, junto a 17 bandas independientes, entre ellas El Hogar, Búho de Oro, Banda Nacional Centenario, Apocalipsis, Belisario Porras, Banda Autónoma de Veteranos y Banda Panamá para Cristo, entre otras.

    Día de los Símbolos Patrios, una fecha que exalta la identidad y el orgullo nacional. Cortesía
    Día de los Símbolos Patrios, una fecha que exalta la identidad y el orgullo nacional. Cortesía
    Día de los Símbolos Patrios, una fecha que exalta la identidad y el orgullo nacional. LP/Elysée Fernández
    Día de los Símbolos Patrios, una fecha que exalta la identidad y el orgullo nacional. Cortesía
    Día de los Símbolos Patrios, una fecha que exalta la identidad y el orgullo nacional. LP/Elysée Fernández
    Día de los Símbolos Patrios, una fecha que exalta la identidad y el orgullo nacional. LP/Elysée Fernández
    Día de los Símbolos Patrios, una fecha que exalta la identidad y el orgullo nacional. LP/Elysée Fernández
    Día de los Símbolos Patrios, una fecha que exalta la identidad y el orgullo nacional. Cortesía
    Día de los Símbolos Patrios, una fecha que exalta la identidad y el orgullo nacional. Cortesía
    Día de los Símbolos Patrios, una fecha que exalta la identidad y el orgullo nacional. LP/Elysée Fernández
    Día de los Símbolos Patrios, una fecha que exalta la identidad y el orgullo nacional. LP/Elysée Fernández
    Katiuska Hernández

