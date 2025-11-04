Panamá celebra el Día de los Símbolos Patrios con desfiles en el Casco Antiguo y Vía España

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este martes 4 de noviembre sigue la celebración de las fiestas patrias panameñas con honores por el Día de los Símbolos Patrios, una fecha que exalta la identidad y el orgullo nacional.

La jornada inició a las 6:00 a.m. con la llegada de las autoridades al Palacio Presidencial, donde se realiza el tradicional desayuno en el Salón Los Tamarindos.

Posteriormente, a las 7:00 a.m., comienzon los actos protocolares encabezados por el presidente de la República, José Raúl Mulino Quintero, con la izada de la Bandera Nacional.

Durante la ceremonia también se lleva a cabo el juramento a la bandera por parte de la Asociación de Muchachas Guías de Panamá, seguido por la entrega del Pabellón Nacional a la abanderada oficial de este año, Maritza Cedeño Vásquez, presidenta del Colegio Nacional de Abogados.

La Banda Republicana, dirigida por el profesor Dimas Rodríguez, interpreta el Himno Nacional.

A las 9:00 a.m. inician los desfiles en la Ruta 1 del Casco Antiguo, con la participación de 50 delegaciones compuestas por estudiantes, estamentos de seguridad y bandas independientes.

En tanto, en Vía España, se concentran 41 delegaciones institucionales y escolares, junto a 17 bandas independientes, entre ellas El Hogar, Búho de Oro, Banda Nacional Centenario, Apocalipsis, Belisario Porras, Banda Autónoma de Veteranos y Banda Panamá para Cristo, entre otras.