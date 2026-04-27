Panamá celebrará la Afropanameñidad 2026 con desfiles, cultura y gastronomía

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Fue presentado el Calendario de la Afropanameñidad 2026, una agenda que durante todo mayo reunirá actividades culturales, académicas y gastronómicas en distintas provincias del país.

Con el objetivo de honrar las raíces, la cultura y el legado de la población afrodescendiente fue presentado el Calendario de la Afropanameñidad 2026, que contempla una agenda de actividades a lo largo del mes de mayo en diferentes puntos del país.

Las celebraciones empezarán el 1 de mayo con la izada de la Bandera Afro en el Centro Sydney Young (Río Abajo) y la conmemoración del Día del Turbante. Ese mismo día, en Nombre de Dios, en la provincia de Colón, se rendirá homenaje a Vicente Corpa, reconocido como guardián de la tradición de los diablos de espejo.

El primer fin de semana estará marcado por eventos de fuerte arraigo popular. El 2 de mayo se realizará el Saus Fest & Food en la Vereda Afroantillana de Río Abajo, mientras que en Portobelo, Colón, tendrá lugar el séptimo Festival de la Pollera Congo.

La agenda también incluye espacios dedicados a la moda y la identidad cultural, como la pasarela “Ébano en Movimiento”, el 5 de mayo en la Universidad de Panamá, y la African Fashion Week Panamá 2026, programada para el 16 de mayo.

Asimismo, fechas emblemáticas como el Día de las Trenzas (18 de mayo) y el Día de la Liberación Africana (25 de mayo) serán conmemoradas con talleres y actividades en provincias como Colón y Los Santos.

El calendario contempla desfiles y actividades en varias regiones del país. En Azuero, el 8 de mayo se celebrará el Segundo Gran Desfile Afrosanteño en La Villa de Los Santos. En la ciudad de Panamá, Río Abajo será escenario del Desfile de la Etnia Negra el 17 de mayo, seguido por el Desfile de los 1000 Atuendos Africanos el 24 de mayo.

Por su parte, Aguadulce, en la provincia de Coclé, será sede de conversatorios sobre herencia africana y su primer desfile afro el 29 de mayo. En Chiriquí, Puerto Armuelles se sumará a la celebración con actividades y desfiles los días 16 y 29 de mayo.

El cierre de la programación será el 30 de mayo, Día Nacional de la Afropanameñidad, con el Gran Desfile de la Etnia Negra en la ciudad de Colón. Las actividades culminarán el 31 de mayo con una misa afro en la Catedral Basílica Metropolitana.

Además de las celebraciones, la agenda incluye espacios de reflexión, como coloquios sobre derechos humanos y conversatorios sobre discriminación racial en centros educativos, con el objetivo de promover una mayor conciencia social.

A continuación podrá acceder al calendario completo: