Panamá confirma primer caso importado de sarampión y refuerza vigilancia epidemiológica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó este viernes 8 de mayo el primer caso importado de sarampión en Panamá, correspondiente a un ciudadano holandés de 21 años que ingresó recientemente al país tras recorrer varios países de Centroamérica y México.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, el paciente recibió atención médica en un hospital privado, donde se le realizaron las pruebas correspondientes. Posteriormente, el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud confirmó el diagnóstico positivo de sarampión.

El extranjero había viajado por México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica antes de ingresar a Panamá el pasado 23 de abril por la frontera de Guabito, en Bocas del Toro. Según el informe oficial, permaneció cuatro días en esa provincia y luego se trasladó a la ciudad de Panamá, donde comenzó a presentar síntomas compatibles con la enfermedad.

El Minsa informó, además, que una segunda viajera internacional permanece bajo investigación tras presentar síntomas sospechosos relacionados con el sarampión.

Las autoridades aseguraron que, hasta el momento, no existe evidencia de transmisión comunitaria en Panamá y recalcaron que el caso es considerado “importado”.

La directora general de Salud Pública, Yelkys Gil, informó que, tras la notificación del caso, el Minsa activó los equipos de respuesta rápida en las regiones de Bocas del Toro y Panamá Metropolitana para realizar investigaciones epidemiológicas, rastreo de contactos y verificación de esquemas de vacunación.

Entre las medidas implementadas se encuentran el seguimiento de contactos estrechos, la verificación de tarjetas de vacunación y la aplicación de bloqueo vacunal a personas expuestas.

Además, se mantiene una vigilancia epidemiológica intensificada y la coordinación entre instituciones públicas y privadas de salud.

Las autoridades reconocieron que el rastreo representa un desafío, debido a que el paciente es un viajero internacional y estuvo en distintas localidades del país.

Riesgo moderado y vigilancia reforzada

Por su parte, Pablo González, jefe nacional de Epidemiología del Minsa, explicó que Panamá mantiene actualmente un riesgo epidemiológico “moderado y focalizado” debido a la confirmación de este caso importado.

Añadió que, en las últimas 52 semanas, Panamá había reportado 184 casos sospechosos de sarampión, pero todos habían resultado negativos hasta esta confirmación.

González también recordó que, desde hace más de dos años, la región de las Américas registra un aumento de casos de sarampión, situación que llevó a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a emitir alertas preventivas por el riesgo de reintroducción de la enfermedad en países donde había sido eliminada.

Actualmente, 13 países de la región reportan casos activos, entre ellos, México, Estados Unidos, Guatemala, Perú y Bolivia.

El Minsa reiteró a la población la importancia de mantener actualizado el esquema nacional de vacunación, especialmente en niños, adolescentes y personas vulnerables.

Entre los síntomas del sarampión destacan:

Fiebre alta.

Erupciones o manchas en la piel.

Congestión nasal.

Diarrea.

Malestar general.

Las autoridades recomendaron que cualquier persona con síntomas compatibles y antecedentes recientes de viaje o contacto con viajeros internacionales acuda de inmediato a un centro médico.

La entidad de salud aseguró que continuará con la vigilancia epidemiológica, el seguimiento de contactos y el fortalecimiento de las medidas de prevención en todas las instalaciones sanitarias del país.

Confirmamos un caso importado de sarampión en viajero que ingresó por Bocas del Toro. Activamos acciones de vigilancia y control. No hay transmisión comunitaria. Reiteramos actualizar vacunación y acudir al centro de salud ante síntomas. #MinsaPanamá pic.twitter.com/y5QTih4flq — Ministerio de Salud de Panamá (@MINSAPma) May 8, 2026