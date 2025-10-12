Panamá conmemora el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Cada 13 de octubre se celebra el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres (DIRRD), una jornada proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989 y que se conmemora desde 1990 con el objetivo de promover una cultura mundial de prevención y resiliencia.

El lema de este año 2025 es “Financiar la resiliencia, no los desastres”, una consigna que busca llamar la atención sobre la necesidad de invertir en estrategias preventivas y sostenibles frente al creciente costo económico y humano de los desastres naturales.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) advirtió que los países se enfrentan a un número creciente de fenómenos extremos y pérdidas económicas récord. Según su más reciente Informe de Evaluación Global 2025, los costos directos de los desastres ascienden a unos 202 mil millones de dólares anuales, pero el costo real —incluyendo daños indirectos y pérdidas productivas— se estima en casi 2.3 billones de dólares, once veces más de lo reportado oficialmente.

La UNDRR señaló que los países en desarrollo son los más afectados por su limitada capacidad económica y de respuesta, aunque los países desarrollados registran los desastres más costosos en términos absolutos. “El lema de este año subraya la urgente necesidad de pasar de una respuesta reactiva a inversiones proactivas en la reducción del riesgo de desastres”, indicó el organismo de la ONU.

Actividades en Panamá para promover la prevención

En conmemoración de esta fecha, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) desarrolló este domingo 12 de octubre diversas actividades dirigidas a crear conciencia sobre la importancia de la prevención y la preparación ante emergencias.

La jornada inició con una misa en la Catedral Metropolitana, presidida por el arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa, seguida de una caminata desde el Mirador Fotográfico de la Cinta Costera hasta la Plaza Víctor Julio Gutiérrez, donde participaron instituciones del Estado, bandas escolares, empresas privadas y organizaciones civiles.

🔥🇵🇦 Participamos en la Feria Interinstitucional en la Plaza Víctor Julio Gutiérrez, en el marco del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, promoviendo la cooperación comunitaria. 🚒🤝 pic.twitter.com/jyTjGJUQNG — Bomberos De Panamá (@BCBRP) October 12, 2025

El Sinaproc destacó que estas acciones buscan fomentar la cultura de prevención y resiliencia mediante actividades educativas, culturales y de sensibilización que fortalezcan el trabajo interinstitucional y la participación ciudadana. “Estar preparados y actuar con responsabilidad ante los riesgos puede salvar vidas y reducir pérdidas humanas y materiales”, subrayó la entidad.