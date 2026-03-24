Panamá crea el Parque Nacional Sierra Llorona en Colón

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El nuevo Parque Nacional Sierra Llorona, en la provincia de Colón, fue creado oficialmente mediante el Decreto Ejecutivo No. 1 del Ministerio de Ambiente, publicado este 23 de marzo en la Gaceta Oficial.

El Parque Nacional Sierra Llorona, ubicado en la provincia de Colón, fue creado oficialmente tras la publicación en la Gaceta Oficial del Decreto Ejecutivo No. 1 del Ministerio de Ambiente, fechado el 23 de marzo de 2026. La nueva área protegida pasa a formar parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).

De acuerdo con el decreto, el parque está ubicado en los distritos de Colón y Portobelo, entre los corregimientos de Salamanca y Puerto Pilón, y tendrá una superficie de 16,436 hectáreas ± 91,000 metros cuadrados. La norma también establece que su categoría de manejo será la de parque nacional, conforme a la legislación ambiental vigente en Panamá.

Entre los objetivos del nuevo parque figuran la conservación de la riqueza biológica y de los ecosistemas del Filo de Santa Rita, la protección de bosques latifoliados de tierras bajas y submontanos, así como la preservación de hábitats de especies endémicas, amenazadas y migratorias.

El decreto también destaca la importancia de asegurar el manejo integral del recurso hídrico y la continuidad de los servicios ecosistémicos asociados.

Otro de los puntos centrales de la norma es mantener la conectividad ecológica entre el Parque Nacional Chagres y el Parque Nacional Portobelo, con el objetivo de favorecer el desplazamiento y la viabilidad poblacional de especies emblemáticas como el jaguar y el tapir centroamericano. Además, se promueve la investigación científica, la restauración ecológica, la educación ambiental y el turismo sostenible en beneficio de las comunidades y del país.

El decreto también contempla mecanismos de participación ciudadana y de involucramiento de los actores clave del territorio, con especial atención a los pueblos originarios que habitan en el área.

Dentro de los límites del Parque Nacional Sierra Llorona quedarán prohibidas actividades incompatibles con esta categoría de manejo, entre ellas la tala, la roza, la quema y la remoción de cobertura vegetal sin autorización; la cacería, captura o comercialización de fauna silvestre; la extracción de flora y recursos genéticos sin permiso; la alteración de cauces, nacimientos, quebradas, ríos o humedales, y el establecimiento de nuevos asentamientos humanos u ocupaciones ilegales.

Sierra Llorona, nuevo parque nacional en Colón, queda formalizado mediante decreto. Imagen tomada de @MiAmbientePma

En sus redes sociales, el Ministerio de Ambiente destacó que Sierra Llorona cumple un papel clave como corredor biológico al conectar ecosistemas entre Chagres y Portobelo. También subrayó que en este refugio natural habitan especies como el saíno, el puerco de monte, además de registros de jaguar y águila harpía, lo que refuerza su valor ambiental.

🌱Además, cumple un papel clave como corredor biológico, conectando ecosistemas entre el Parque Nacional Chagres y el Parque Nacional Portobelo.



En este refugio natural habitan especies extraordinarias como el saíno, el puerco de monte, y existen registros de jaguar 🐆 — Ministerio de Ambiente de Panamá (@MiAmbientePma) March 24, 2026

Según la institución, la creación de Sierra Llorona representa “un paso importante en la protección de nuestro ambiente” y apunta a una visión de presente y futuro en la que la naturaleza y las comunidades crezcan en armonía.