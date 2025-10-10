Panamá ejecuta su primera cirugía robótica a distancia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un equipo médico panameño y el reconocido cirujano estadounidense Vipul Patel realizaron la primera telecirugía en Panamá, un procedimiento que permitió extirpar una próstata a un paciente que se recupera favorablemente.

La intervención se llevó a cabo este viernes 10 de octubre en la Ciudad de la Salud, donde dos salas quirúrgicas —separadas por más de un kilómetro— fueron conectadas mediante el sistema robótico Toumai, recientemente incorporado por la Caja de Seguro Social (CSS).

Desde una consola remota, el doctor Patel controló el robot quirúrgico que ejecutó los movimientos con precisión milimétrica, detalló la institución. En el quirófano, los cirujanos panameños Elías Bodden y Edgar Figueroa, junto con Marcio Moscovas, acompañaron el procedimiento desde una segunda consola auxiliar.

La operación, de carácter mínimamente invasivo, duró alrededor de hora y media. El paciente, diagnosticado con cáncer de próstata, permaneció estable durante todo el proceso y, según el equipo médico, podría recibir el alta médica en menos de 24 horas, con una recuperación más rápida y segura que en una cirugía tradicional.

El médico Marcos Young, quien lidera el proyecto y funge como director ejecutivo nacional de Servicios y Prestaciones de Salud de la CSS, destacó que este avance permitirá capacitar y guiar a otros especialistas desde la capital hacia hospitales del interior del país.

Por su parte, Dino Mon, director de la CSS adelantó que a partir de enero incorporarán a la institución un nuevo robot con capacidad de telecirugía. “Nuestro objetivo es claro: que desde el interior del país los pacientes puedan recibir operaciones de alta complejidad realizadas por especialistas en la capital”, dijo.