Panamá emite alerta de vigilancia por lluvias intensas y tormentas hasta el martes

Las autoridades emitieron este domingo una alerta de vigilancia por lluvias significativas acompañadas de tormentas eléctricas sobre gran parte del territorio nacional.
El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que el aviso se mantendrá vigente hasta el martes 21, debido a la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical, el fortalecimiento de los vientos del sur cargados de humedad y la alta radiación solar registrada en los últimos días, condiciones que están generando una marcada inestabilidad atmosférica.
Entre los posibles efectos previstos se advierten crecidas y desbordes de ríos, inundaciones urbanas, deslizamientos de tierra, ráfagas de viento y caída de árboles.
Las provincias bajo vigilancia son Bocas del Toro, comarca Ngäbe Buglé, Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Colón, Coclé, Panamá Oeste y Panamá.