Panamá, 19 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    CLIMA

    Panamá emite alerta de vigilancia por lluvias intensas y tormentas hasta el martes

    José González Pinilla
    Panamá emite alerta de vigilancia por lluvias intensas y tormentas hasta el martes
    Alerta por lluvias sobre la ciudad de Panamá.

    Las autoridades emitieron este domingo una alerta de vigilancia por lluvias significativas acompañadas de tormentas eléctricas sobre gran parte del territorio nacional.

    El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que el aviso se mantendrá vigente hasta el martes 21, debido a la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical, el fortalecimiento de los vientos del sur cargados de humedad y la alta radiación solar registrada en los últimos días, condiciones que están generando una marcada inestabilidad atmosférica.

    Entre los posibles efectos previstos se advierten crecidas y desbordes de ríos, inundaciones urbanas, deslizamientos de tierra, ráfagas de viento y caída de árboles.

    Las provincias bajo vigilancia son Bocas del Toro, comarca Ngäbe Buglé, Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Colón, Coclé, Panamá Oeste y Panamá.

    Panamá emite alerta de vigilancia por lluvias intensas y tormentas hasta el martes
    Luvias.

    José González Pinilla

    Editor

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados recibirán dos bonos en diciembre: permanente y navideño. Leer más
    • Blanqueo y falsificación: capturan a dos empleados del Banco Nacional y tres particulares. Leer más
    • Ifarhu anuncia las provincias que recibirán el PASE-U 2025 del 20 al 24 de octubre. Leer más
    • Agroferias del IMA: horario y puntos de venta para este viernes 17 de octubre. Leer más
    • El conflicto entre Estados Unidos y China llega a los municipios: San Miguelito se suma al Convenio de Budapest. Leer más
    • Estas son las empresas con mejor reputación en Panamá en 2025. Leer más
    • Transparencia Panamá presenta una denuncia por los pagos que recibió Hombres de Blanco, sin un contrato válido. Leer más