Panamá emite alerta de vigilancia por lluvias intensas y tormentas hasta el martes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las autoridades emitieron este domingo una alerta de vigilancia por lluvias significativas acompañadas de tormentas eléctricas sobre gran parte del territorio nacional.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que el aviso se mantendrá vigente hasta el martes 21, debido a la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical, el fortalecimiento de los vientos del sur cargados de humedad y la alta radiación solar registrada en los últimos días, condiciones que están generando una marcada inestabilidad atmosférica.

Entre los posibles efectos previstos se advierten crecidas y desbordes de ríos, inundaciones urbanas, deslizamientos de tierra, ráfagas de viento y caída de árboles.

Las provincias bajo vigilancia son Bocas del Toro, comarca Ngäbe Buglé, Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Colón, Coclé, Panamá Oeste y Panamá.