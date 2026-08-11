Panamá emite alerta para nacionales residentes en Colombia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores instó a la población panameña residente en Colombia a mantenerse en estado de alerta extrema y activó canales de asistencia consular tras el potente terremoto registrado en el país vecino.

Las autoridades panameñas solicitaron de manera enfática informarse únicamente mediante fuentes oficiales y acatar de forma rigurosa cada una de las indicaciones emitidas por los cuerpos de seguridad locales de Colombia.

Canales de atención inmediata

A través de un comunicado, la Cancillería explicó que el Centro de Coordinación de Información (CECODI) ha sido plenamente habilitado para brindar apoyo técnico, orientación oportuna y atender consultas directas de los afectados.

La institución dispuso la línea de WhatsApp y llamadas 6330-6252, junto con el correo electrónico institucional cecodi@mire.gob.pa para comunicación directa.

La Cancillería reiteró su compromiso con la protección y asistencia de sus connacionales en el exterior, asegurando un seguimiento continuo a la evolución de la situación en territorio colombiano.

La alerta se emite como respuesta a las evaluaciones de riesgo y la necesidad de salvaguardar la vida de los panameños en el extranjero, tras el evento telúrico.