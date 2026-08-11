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    Panamá emite alerta para nacionales residentes en Colombia

    Martha Vanessa Concepción
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    Panamá emite alerta para nacionales residentes en Colombia
    Sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. LP/Elysée Fernández

    El Ministerio de Relaciones Exteriores instó a la población panameña residente en Colombia a mantenerse en estado de alerta extrema y activó canales de asistencia consular tras el potente terremoto registrado en el país vecino.

    +info

    Al menos 240 muertos en cuatro regiones de Colombia por el terremoto

    Las autoridades panameñas solicitaron de manera enfática informarse únicamente mediante fuentes oficiales y acatar de forma rigurosa cada una de las indicaciones emitidas por los cuerpos de seguridad locales de Colombia.

    Canales de atención inmediata

    A través de un comunicado, la Cancillería explicó que el Centro de Coordinación de Información (CECODI) ha sido plenamente habilitado para brindar apoyo técnico, orientación oportuna y atender consultas directas de los afectados.

    La institución dispuso la línea de WhatsApp y llamadas 6330-6252, junto con el correo electrónico institucional cecodi@mire.gob.pa para comunicación directa.

    La Cancillería reiteró su compromiso con la protección y asistencia de sus connacionales en el exterior, asegurando un seguimiento continuo a la evolución de la situación en territorio colombiano.

    La alerta se emite como respuesta a las evaluaciones de riesgo y la necesidad de salvaguardar la vida de los panameños en el extranjero, tras el evento telúrico.

    Panamá emite alerta para nacionales residentes en Colombia
    Comunicado de la Cancillería de Panamá.

    Martha Vanessa Concepción

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