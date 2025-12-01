Panamá, 01 de diciembre del 2025

    TEMPORADA FESTIVA

    Panamá enciende su árbol navideño en la cinta costera

    Getzalette Reyes
    Momento del encendido del árbol de Navidad en la cinta costera. Foto/Cortesía

    La ciudad de Panamá dio oficialmente la bienvenida a la Navidad este domingo 30 de noviembre de 2025 con el encendido del árbol navideño en la cinta costera, un evento que reunió a cientos de personas y marcó el inicio de la temporada festiva.

    El alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, encabezó la ceremonia, que formó parte del Festival Internacional Navideño City of Star 2025.

    La velada, organizada por la Alcaldía de Panamá, incluyó presentaciones culturales y artísticas. En tarima se presentaron Anyuri, Disco Virtual, Ricky Plops y Baby Karen, quienes animaron al público durante la tarde y noche.

    Panamá enciende su árbol navideño en la cinta costera
    Miles disfrutan el encendido del árbol navideño en la cinta costera. Foto/Cortesía

    De manera simultánea al encendido en la cinta costera, quedaron iluminados los 26 puntos navideños distribuidos en Panamá centro, este y norte. “El objetivo es que cada comunidad viva la Navidad cerca de casa, en un ambiente seguro y familiar”, expresó el alcalde Mizrachi.

    Panamá enciende su árbol navideño en la cinta costera
    Navidad 2025: la Alcaldía ilumina 26 parques. Foto/Cortesía

    Según la comuna capitalina, este año la ciudad es iluminada por unos 15 millones de luces, instaladas en los parques y espacios incluidos dentro del festival. Más de 300 personas participaron en el montaje, acumulando más de 400 mil horas de trabajo entre diseño y ejecución.

    Panamá enciende su árbol navideño en la cinta costera
    Navidad 2025: la Alcaldía ilumina 26 parques. Foto/Cortesía

    La Villa Navideña también abrió sus puertas con 12 actividades gratuitas para toda la familia, incluyendo una pista de patinaje que permanecerá disponible hasta el 4 de enero de 2026.

    Panamá enciende su árbol navideño en la cinta costera
    Miles de personas disfrutaron del encendido del árbol navideño en la cinta costera. Foto/Cortesía
    Panamá enciende su árbol navideño en la cinta costera
    Inicia el Festival Navideño 2025 con actos culturales y encendido del árbol en Panamá. Foto/Cortesía

    Las actividades y decoraciones continuarán durante toda la temporada bajo la coordinación de la Alcaldía de Panamá.

    Getzalette Reyes

    Portadista


