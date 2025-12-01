Panamá enciende su árbol navideño en la cinta costera

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La ciudad de Panamá dio oficialmente la bienvenida a la Navidad este domingo 30 de noviembre de 2025 con el encendido del árbol navideño en la cinta costera, un evento que reunió a cientos de personas y marcó el inicio de la temporada festiva.

El alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, encabezó la ceremonia, que formó parte del Festival Internacional Navideño City of Star 2025.

La velada, organizada por la Alcaldía de Panamá, incluyó presentaciones culturales y artísticas. En tarima se presentaron Anyuri, Disco Virtual, Ricky Plops y Baby Karen, quienes animaron al público durante la tarde y noche.

Miles disfrutan el encendido del árbol navideño en la cinta costera. Foto/Cortesía

De manera simultánea al encendido en la cinta costera, quedaron iluminados los 26 puntos navideños distribuidos en Panamá centro, este y norte. “El objetivo es que cada comunidad viva la Navidad cerca de casa, en un ambiente seguro y familiar”, expresó el alcalde Mizrachi.

Navidad 2025: la Alcaldía ilumina 26 parques. Foto/Cortesía

Según la comuna capitalina, este año la ciudad es iluminada por unos 15 millones de luces, instaladas en los parques y espacios incluidos dentro del festival. Más de 300 personas participaron en el montaje, acumulando más de 400 mil horas de trabajo entre diseño y ejecución.

Navidad 2025: la Alcaldía ilumina 26 parques. Foto/Cortesía

La Villa Navideña también abrió sus puertas con 12 actividades gratuitas para toda la familia, incluyendo una pista de patinaje que permanecerá disponible hasta el 4 de enero de 2026.

Miles de personas disfrutaron del encendido del árbol navideño en la cinta costera. Foto/Cortesía

Inicia el Festival Navideño 2025 con actos culturales y encendido del árbol en Panamá. Foto/Cortesía

Las actividades y decoraciones continuarán durante toda la temporada bajo la coordinación de la Alcaldía de Panamá.