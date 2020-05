Panamá, entre los países de la región con buenas prácticas para atender el Covid-19

INFORME

Panamá se encuentra entre los países con buenas prácticas para atender la epidemia de Covid-19, indicó Marcos Espinal, de la Organización Panamericana de la Salud en la sesión informativa sobre esta enfermedad que el organismo de Salud internacional realiza cada semana.

Espinal explicó que aunque en todos los países se pueden ver buenas prácticas, algunas están mas avanzados que otros y puso como ejemplo Chile, Perú y Panamá donde la aplicación de pruebas de PCR es un factor importante en la detección de pacientes y manejo de la enfermedad.

En ese sentido, indicó que en estos países se incrementaron las pruebas para detectar enfermos Chile y Perú con mas de 11 mil pruebas por cada millón de habitantes, mientras Panamá está alrededor de 8 mil pruebas por cada millón de habitantes.

No obstante, indicó que en la región de las Américas también hay desafíos, porque a diferencia de Panamá que alcanza las 11 mil pruebas hay otros que no llegan a 400 o 500 test, por lo que el número de casos en estos últimos podría no ser el real.

Panamá avanzó en la aplicación de las pruebas de PCR a medida que el brote de la enfermedad avanzó. En el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, antes de llegar detectar el primer enfermo se hacían unas tres pruebas diarias en personas que tenían la caracterización de sospechosos, cuando se reportaron los primeros casos aumentaron a diez y actualmente están alrededor de 500.

No obstante, científicos del Gorgas capacitaron a otros profesionales en el resto del país para hacer prueba de manera que ya se alcanza por día alrededor de mil pruebas.