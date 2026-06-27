Panamá envía segundo equipo con 50 rescatistas y ayuda a Venezuela

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá reforzó este sábado 27 de junio su misión de ayuda humanitaria hacia Venezuela con el envío de un segundo equipo compuesto por 50 rescatistas y dos unidades caninas, que se sumarán a las labores de búsqueda de personas desaparecidas tras los terremotos registrados en el país suramericano.

La operación también incluye el despacho de las primeras 17 toneladas de alimentos, artículos de higiene y otros insumos recolectados durante la jornada de acopio organizada por el Despacho de la Primera Dama en el Parque Omar.

Estos contenedores serán enviados por vía marítima, mientras que otras donaciones serán organizadas para su traslado aéreo.

Carga que será enviada en contenedores vía marítima a Venezuela. Cortesía presidencia.

Las autoridades informaron que el Centro de Acopio suspendió temporalmente la recepción de aportes para clasificar y despachar lo recolectado, ante el volumen de donaciones recibidas.

Equipo de rescatistas panameños rumbo a Venezuela.

Sin embargo, la cadena logística se mantiene activa en el Hub Humanitario, donde los suministros son organizados en pallets para enviarlos en vuelos salientes y habilitar nuevos espacios de almacenamiento.

El primer equipo panameño llegó el viernes 26 de junio al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, donde fue registrado en el centro de recepción y salida de Naciones Unidas e incorporado de inmediato a las operaciones de búsqueda y rescate.

Momento en que llega un equipo de rescatistas de Panamá a Venezuela. https://t.co/HzCVDqdaDN pic.twitter.com/CWBLkjGhmm — La Prensa Panamá (@prensacom) June 27, 2026

Además, el Servicio Nacional Aeronaval mantiene en Maiquetía una aeronave AN-255 C212 Aviocar, con 25 horas de vuelo disponibles para transportar insumos, rescatistas y capacidades operativas requeridas durante la emergencia.