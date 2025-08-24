Panamá Este exige más escuelas ante el rápido crecimiento poblacional

Exclusivo Suscriptores

La rápida expansión demográfica de Panamá este ha puesto en evidencia la urgente necesidad de nuevas escuelas en la zona. Comunidades como Pacora, 24 de Diciembre, Chepo y Tocumen enfrentan una presión creciente sobre la infraestructura educativa existente, que resulta insuficiente para atender a miles de estudiantes en edad escolar, especialmente en el nivel de media o secundaria.

Padres de familia y organizaciones comunitarias han reiterado llamados a las autoridades para que se priorice la construcción de nuevas escuelas y el equipamiento de las ya existentes. La falta de espacios adecuados no solo limita la enseñanza, sino que también pone en riesgo la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.

Actualmente, los alumnos que culminan el nivel de premedia y pasan a la media o secundaria deben trasladarse, en su mayoría, fuera de este sector hacia regiones educativas como la Metropolitana, San Miguelito e incluso Panamá Norte.

José Alberto Ríos, director regional de Educación de Panamá este, considera que este sector tiene un crecimiento “abismal, producto de la creación de nuevas barriadas y también de las invasiones de terreno”. Por ello, señala que existe una necesidad urgente de contar con centros educativos que brinden un beneficio real a la comunidad.

Recientemente, el Ministerio de Educación (Meduca) entregó dos órdenes de proceder en el sector de Panamá este.

Una corresponde a la construcción del Colegio Hacienda Santa Cecilia, que albergará a unos 2,500 estudiantes, y la otra a la remodelación de la Escuela Estado de Catar, que actualmente atiende a 1,380 alumnos y tendrá capacidad para recibir hasta 2,000.

Ríos destacó que estas obras representan un alivio para cientos de familias y estudiantes, quienes hoy deben trasladarse hasta una hora para asistir a otros centros educativos. “Estamos muy contentos porque, además de contar con colegios en buenas condiciones, los estudiantes tendrán más tiempo para su descanso y el desarrollo de sus tareas”, expresó.

Según el director regional de Educación, ya se estableció comunicación con el promotor de la obra, quien aseguró que los trámites de permisos con Bomberos y el Municipio iniciarán de inmediato, con la intención de arrancar los trabajos lo antes posible.

Además de la necesidad de nuevas infraestructuras escolares, Meduca enfrenta el reto de eliminar las llamadas “escuelas rancho” y reemplazarlas por centros dignos.

En Panamá este existen unas 27 escuelas rancho, principalmente en áreas de la comarca Emberá, específicamente en la comunidad de Piratí, y en la comarca Madugandí, donde habitan poblaciones guna y emberá.

Ríos subrayó que con la construcción y remodelación de estas dos escuelas, al menos 4,000 estudiantes serán beneficiados directamente, especialmente en comunidades como Tanara, Unión de Azuero, Tierra Prometida, Superación Campesina, Chepo Cabecera, Margarita y zonas aledañas.

Según los datos de Meduca, en la Región Educativa Panamá Este existen, un total de 127 centros educativos en el subsistema regular, de los cuales 105 son oficiales y 22 son particulares.