Panamá festeja 122 años de historia republicana con desfiles patrios

Este 3 de noviembre de 2025, Panamá celebra 122 años de su separación de Colombia con desfiles patrios que recorrerán dos rutas oficiales, con la participación de 101 delegaciones, entre bandas estudiantiles, instituciones públicas y estamentos de seguridad.

La jornada inició a las 7:00 a.m. con la izada de la bandera frente al Palacio de las Garzas, encabezada por el presidente José Raúl Mulino.

El abanderado oficial de este año es Rodolfo Moreno.

En la Ruta 1, en el Casco Antiguo, el desfile comienza en calle tercera, pasará por el Parque Simón Bolívar y culminará en calle 26, Avenida Balboa, según informó Edwin Gordón, director general de Educación y presidente de la Comisión de Desfiles Patrios.

Mientras tanto, la Ruta 2, que regresa a Vía España tras 14 años de ausencia, inicia en la intersección de la Iglesia del Carmen y finalizará en la Caja de Ahorros de Vía España.

