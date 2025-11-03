Panamá, 03 de noviembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Actos patrios

    Panamá festeja 122 años de historia republicana con desfiles patrios

    Katiuska Hernández
    Desfiles patrios desde vía España. LP/Alexander Arosemena

    Este 3 de noviembre de 2025, Panamá celebra 122 años de su separación de Colombia con desfiles patrios que recorrerán dos rutas oficiales, con la participación de 101 delegaciones, entre bandas estudiantiles, instituciones públicas y estamentos de seguridad.

    La jornada inició a las 7:00 a.m. con la izada de la bandera frente al Palacio de las Garzas, encabezada por el presidente José Raúl Mulino.

    El presidente Mulino dijo que seleccionó como abanderado al ganadero Rodolfo Moreno para reconocer al sector agropecuario. Cortesía

    El abanderado oficial de este año es Rodolfo Moreno.

    En la Ruta 1, en el Casco Antiguo, el desfile comienza en calle tercera, pasará por el Parque Simón Bolívar y culminará en calle 26, Avenida Balboa, según informó Edwin Gordón, director general de Educación y presidente de la Comisión de Desfiles Patrios.

    Desfiles patrios desde el Casco Antiguo. LP/Isaac Ortega
    Desfiles patrios desde el Casco Antiguo. LP/Isaac Ortega
    Desfiles patrios desde el Casco Antiguo. LP/Isaac Ortega
    Desfiles patrios desde el Casco Antiguo. LP/Isaac Ortega
    Desfiles patrios desde el Casco Antiguo. LP/Isaac Ortega
    Desfiles patrios desde el Casco Antiguo. LP/Isaac Ortega
    Desfiles patrios desde el Casco Antiguo. LP/Isaac Ortega
    Desfiles patrios desde el Casco Antiguo. LP/Isaac Ortega
    Mientras tanto, la Ruta 2, que regresa a Vía España tras 14 años de ausencia, inicia en la intersección de la Iglesia del Carmen y finalizará en la Caja de Ahorros de Vía España.

    Listado oficial de todas las delegaciones dado a conocer por el Ministerio de Educación:

    Adjuntos

    Listado Oficial 3 de noviembre_ruta 1 y 2.pdf

    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Desfiles patrios en Vía España. LP/Alexander Arosemena
    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.


