Panamá fortalece alianza público-privada para enfrentar enfermedades respiratorias

Panamá dio a conocer que lleva adelante una estrategia nacional para reforzar la respuesta frente a enfermedades respiratorias crónicas, en línea con los compromisos internacionales establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 2025.

El anuncio se realizó este lunes 24 de noviembre durante el conversatorio Salud Respiratoria en Panamá.

La EPOC, o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es una afección causada por lesiones en las vías respiratorias u otras partes del pulmón. Foto/Cortesía

En la actividad, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, señaló que, pese a los avances en diagnóstico, factores como el envejecimiento poblacional y la exposición a contaminantes ambientales están elevando la incidencia de EPOC, asma y cáncer de pulmón, por lo que se requiere una respuesta integral desde la atención primaria.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, participó en el conversatorio efectuado con el respaldo de la Embajada Británica en Panamá y la farmacéutica AstraZeneca. Foto/Cortesía

Como parte de esta estrategia, el país se prepara para una Campaña Nacional 2025-2026, enfocada en combatir tanto la enfermedad pulmonar obstructiva crónica como el cáncer de pulmón, catalogadas entre las principales causas de muerte a nivel mundial.

El ministro destacó que Panamá ha reforzado su capacidad diagnóstica con la incorporación de 6.000 nuevas espirometrías. La espirometría es una prueba sencilla e indolora que mide la cantidad y velocidad del aire que entra y sale de los pulmones, y sirve para diagnosticar y controlar enfermedades respiratorias como el asma y la EPOC. Se realiza soplando con fuerza a través de una boquilla conectada a un espirómetro.

La espirometría es una prueba indolora que mide la cantidad y velocidad del aire que entra y sale de los pulmones. Foto/Cortesía

Alianza para modernizar los servicios

Un eje central de esta nueva fase es el fortalecimiento de la colaboración público-privada. Se informó que AstraZeneca apoyará al Ministerio de Salud mediante la entrega de espirometrías inteligentes y respaldo operativo para la puesta en marcha de la campaña nacional, así como soluciones de tamizaje digital que ampliarán la cobertura diagnóstica a comunidades de mayor vulnerabilidad.

Durante el foro se presentó un acuerdo que permitirá llevar herramientas de diagnóstico a zonas de alto impacto, facilitando la detección temprana de enfermedades respiratorias crónicas y reduciendo brechas de acceso.

La estrategia también incluye capacitación permanente del personal de salud, cooperación técnica y fortalecimiento de la atención primaria y la rehabilitación respiratoria.

Participantes en el conversatorio sobre la salud respiratoria en Panamá. Foto/Cortesía

Educación, participación comunitaria y atención integral

El Minsa destacó que la participación ciudadana será clave para el éxito del plan, mediante acciones de sensibilización, educación comunitaria y apoyo a la adherencia terapéutica.

El compromiso gubernamental contempla atención integral y de calidad, que incluye:

+ Evaluaciones mediante espirometría

+ Terapias inhaladas

+ Oxigenoterapia

+ Vacunación preventiva

La EPOC causa dificultad para respirar. Getty Images

Además, se anunció el lanzamiento de la campaña nacional “Abraza tus Pulmones”, orientada a mejorar la conciencia pública sobre prevención, detección temprana y acceso oportuno a tratamiento. Esta estrategia se complementará con mesas técnicas multisectoriales y conversatorios de alto nivel.

Durante el encuentro también se ratificó la colaboración con la organización de pacientes Panamá Respira y la Sociedad Panameña de Neumología y Cirugía del Tórax para impulsar programas de formación y fortalecimiento de capacidades del personal de atención primaria.

Respaldo internacional

El embajador británico en Panamá, Greg Houston, reiteró el apoyo del Reino Unido a las iniciativas para mejorar la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento de enfermedades respiratorias.

Por su parte, Jorge Calderón, director de Asuntos Corporativos de AstraZeneca para Centroamérica y el Caribe, destacó que esta coalición refleja el compromiso con una atención centrada en el paciente:

“A través de la innovación y la colaboración podemos generar un impacto positivo y duradero en la vida de las personas”, afirmó.

Contexto regional según la OPS

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, las enfermedades respiratorias crónicas son una de las principales causas de muerte y discapacidad en la región. Solo en 2019, estas patologías provocaron más de 534 mil muertes en las Américas, afectando por igual a hombres y mujeres.

Entre los principales factores de riesgo destacan:

+ Tabaquismo

+ Contaminación del aire

+ Exposición a sustancias químicas y polvo

+ Contaminación ambiental y laboral