Panamá impulsa la digitalización de los registros y estadísticas de salud

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Minsa, con apoyo de la OPS, lanzó un proyecto para digitalizar registros médicos y estadísticas de salud en Panamá, fortaleciendo la toma de decisiones basada en datos.

El Ministerio de Salud (Minsa), con el respaldo técnico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), puso en marcha el proyecto “Transformación de los datos de Registros Médicos y Estadísticas de Salud (Reges) en tableros para la toma de decisiones”, una iniciativa que busca digitalizar y estandarizar los procesos estadísticos nacionales para fortalecer la gestión sanitaria del país.

La iniciativa integrará los datos de mortalidad y morbilidad asociados a las enfermedades no transmisibles (ENT), permitiendo contar con información más precisa y oportuna para orientar las políticas públicas y la planificación de los servicios de salud.

Durante el lanzamiento del proyecto, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, aseguró que Panamá avanza hacia una transformación digital integral del sector, alineada con la Estrategia Nacional de Transformación Digital en Salud 2025-2030.

“En este proceso hemos logrado avances importantes, como el fortalecimiento del Sistema Estadístico Integral de Salud, la transición hacia la Clasificación Internacional de Enfermedades y la modernización de los registros de enfermedades no transmisibles”, señaló Boyd Galindo.

La representante de la OPS/OMS en Panamá, Ana Rivière Cinnamond, indicó que el proyecto permitirá al país disponer de un sistema moderno y actualizado de información en salud, capaz de generar datos precisos desde cada una de las regiones sanitarias.

Autoridades del Minsa y la OPS en el lanzamiento del proyecto Reges. Foto/Cortesía

Explicó que la herramienta facilitará el análisis de la información mediante variables clave como sexo, edad, región de salud y etnia, incluyendo datos de poblaciones afrodescendientes e indígenas.

“Este sistema no solo generará datos nacionales consolidados, sino que permitirá analizar información por variables clave, lo que contribuirá a una mejor planificación y a una atención más oportuna”, afirmó Rivière Cinnamond.

La integración de la información sobre mortalidad y morbilidad en tableros interactivos facilitará la identificación de tendencias, el monitoreo de indicadores y la toma de decisiones basadas en evidencia científica.

Entre los principales beneficios del proyecto destacan la reducción de los retrasos en el procesamiento de información, el fortalecimiento de la calidad e integridad de los datos, una mayor rapidez en la disponibilidad de estadísticas nacionales y el desarrollo de capacidades analíticas del personal de Reges y de los equipos regionales.

Con el respaldo técnico de la OPS y el apoyo de la iniciativa Datos para la Salud, de Bloomberg Philanthropies, la estrategia busca sustituir progresivamente los procesos basados en papel y hojas de cálculo por una plataforma digital moderna e interoperable.

Las autoridades señalaron que esta transformación permitirá convertir los datos en conocimiento útil y el conocimiento en acciones concretas para mejorar la salud de la población panameña.

En el acto de lanzamiento participaron el viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang; la directora general de Salud Pública, Yelkys Gill; la directora nacional de Planificación del Minsa, Jamileth Cortez, además de directores nacionales y otros funcionarios de la institución.