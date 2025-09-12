Panamá inaugura Centro Regional de Innovación en Vacunas y Biofármacos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) inauguró hoy, 12 de septiembre, el Centro Regional de Innovación de Vacunas y Biofármacos (Crivb), un paso importante en el fortalecimiento de la investigación y el desarrollo científico en Panamá y la región.

Este nuevo centro, cuyo proyecto comenzó durante la pandemia, tiene como objetivo promover la investigación en el campo de las vacunas y los biofármacos, con la meta de impulsar soluciones innovadoras para mejorar la salud pública y la competitividad científica del país.

La instalación permitirá a investigadores y científicos panameños y de otros países de la región colaborar en el desarrollo de nuevas tecnologías y productos biofarmacéuticos de vanguardia.

Durante la ceremonia de inauguración, el secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Eduardo Ortega Barría, destacó la importancia de este centro como un componente clave en la estrategia nacional de innovación, que busca posicionar a Panamá como un hub regional para la investigación científica y la innovación tecnológica.

Además, señaló que la creación de este centro representa un paso decisivo hacia el fortalecimiento del sector biotecnológico y farmacéutico del país.

Por su parte, Paulina Franceschi, directora interina del Crivb, comentó que el establecimiento de capacidades propias de investigación, desarrollo y producción de vacunas y biofármacos representa un paso fundamental hacia la verdadera soberanía y seguridad sanitaria.

Añadió que “especialmente considerando las lecciones aprendidas durante la pandemia de Covid-19 sobre la importancia de estar mejor preparados como país y región, frente a futuras pandemias. Esperamos que, en cinco años, el Crivb sea un referente regional para el desarrollo de vacunas y biofármacos”.

El Crivb contará con instalaciones de última generación y estará abierto a la colaboración con universidades, centros de investigación y empresas del sector biotecnológico tanto de Panamá como de la región.

Con esta iniciativa, Panamá refuerza su compromiso con la investigación científica y el desarrollo tecnológico como motores fundamentales para la salud y el bienestar de la población.