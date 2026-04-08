Panamá inicia jornada nacional de vacunación contra la influenza con nueva fórmula actualizada

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Salud (Minsa) informó que, desde este miércoles 8 de abril, dio inicio en Panamá la jornada nacional de vacunación contra la influenza, con una nueva fórmula actualizada que protege contra las cepas A(H1N1), A(H3N2) y B/Victoria, actualmente en circulación en el país.

La vacuna está disponible de forma gratuita en todas las instalaciones públicas de salud, incluyendo los centros del Minsa y la Caja de Seguro Social (CSS), así como en hospitales privados, con el objetivo de ampliar la cobertura y prevenir complicaciones asociadas a esta enfermedad.

La coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Itzel de Hewitt, explicó que la vacuna disponible protege contra las cepas H1N1, H3N2 y Victoria. Sin embargo, se ha identificado una nueva variante derivada de la H3N2 que aún no está incluida en las dosis aplicadas en Panamá, ya que su producción está prevista para octubre de este año.

En los próximos días llegarán tres lotes de vacunas contra la influenza, hasta completar 1,200,000 dosis. Cortesía

Las autoridades explicaron que el país utiliza vacunas del hemisferio sur, debido a que los ciclos epidemiológicos coinciden con la temporada lluviosa, que inicia en abril y se intensifica nuevamente entre septiembre y noviembre.

Para este año, el Minsa adquirió 1.2 millones de dosis, como parte de una estrategia que también incluye jornadas en asilos, guarderías y centros de atención infantil, con el fin de reducir el impacto de la influenza a nivel nacional.

La coordinadora del PAI también aclaró que la vacunación contra la influenza debe realizarse cada año, incluso si la persona recibió la dosis el año anterior. “No es la misma vacuna, ya que las cepas cambian. Por eso, cuando llega la nueva vacuna entre marzo y abril, es necesario aplicársela nuevamente para protegerse contra los virus que están circulando”, indicó.

Las autoridades de salud han priorizado la inmunización de grupos vulnerables, como adultos mayores, personas con enfermedades crónicas (hipertensión, diabetes o afecciones renales), pacientes inmunosuprimidos, mujeres embarazadas y niños menores de cinco años, especialmente los menores de un año.

Como parte de la estrategia, las jornadas de vacunación se realizan en asilos, centros de atención infantil (Caipi) y espacios comunitarios, además de contar con el apoyo del sector privado. Los hospitales privados han habilitado puestos de vacunación para sus usuarios y su personal, como parte de sus programas de responsabilidad social, ampliando así la cobertura en todo el país.

Hewitt hizo un llamado a la población a aplicarse la vacuna contra la influenza este año, ante la circulación de nuevas cepas y el inicio de la temporada lluviosa, periodo en el que aumentan los casos respiratorios en el país.