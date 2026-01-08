Panama Jazz Festival 2026 rendirá homenaje al legendario saxofonista ‘Bat’ Gordon

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Faltan pocos días para la celebración de uno de los eventos culturales más esperados del verano en Panamá: el Panama Jazz Festival (PJF) 2026, que se llevará a cabo del 15 al 17 de enero en la Ciudad del Saber.

Esta edición será histórica, ya que estará dedicada a honrar la vida y obra del saxofonista colonense Gladstone Bat Gordon (1927–2014), reconocido como el “Charlie Parker de Panamá” y considerado una de las figuras fundamentales del jazz nacional.

Reconocido por su porte distinguido y su estilo impecable, Gordon se convirtió en un referente de disciplina y elegancia musical. Imagen tomada de panamaniansuite.com

“Bat” Gordon nació el 22 de noviembre de 1927 en la ciudad de Colón, Panamá. Fue el menor de cuatro hijos del matrimonio conformado por Joseph e Hilda Gordon y creció en Fort Randolph, en la antigua Zona del Canal. Desde temprana edad estuvo rodeado de música, influenciado especialmente por su madre, una multiinstrumentista que le enseñó a tocar el clarinete, según recoge una biografía escrita por Patricia Zárate de Pérez, directora ejecutiva del Panama Jazz Festival.

A partir de mediados del siglo XX, Gordon se consolidó como una figura central del jazz panameño. Formó parte de agrupaciones emblemáticas como Mocambo 5, The Key Men, The Metronome Combo, Jazz All-Stars, Victor Boa Jazz Combo, Clarence Martin Jazz Band, Conexión Panameña, y Bat Gordon–Gene White All Stars, entre otras. Además, colaboró con músicos de gran relevancia como Armando Boza, Víctor McDonald, Víctor Reid, Pipo Navarro y Gene Labatti.

Su presencia era habitual en los principales clubes de jazz del país —entre ellos Kelvin’s, Bombardi, Windsor, Ejecutivo y El Zaguán—, espacios donde el pianista Claude Haywood le otorgó el apodo de “Bat” (murciélago), debido a que solo solía vérsele de noche.

Gladstone “Bat” Gordon (1927–2014) fue conocido como el “Charlie Parker de Panamá”. Imagen tomada de www.panamaniansuite.com

Tras jubilarse del Canal de Panamá, Gordon continuó su carrera musical en Nueva York, Estados Unidos. Aunque no dejó grabaciones, su legado permanece como un pilar fundamental en la historia del jazz panameño, destacándose por su influencia en generaciones posteriores de músicos.

Tres días de música, educación y cultura

Durante tres días, el Panama Jazz Festival 2026 reunirá a artistas, estudiantes y amantes del jazz con una programación que incluye conciertos magistrales, clínicas y talleres de formación, conversatorios, espacios de intercambio artístico y actividades abiertas al público de todas las edades.

El festival contará con la participación de destacadas figuras internacionales como Danilo Pérez, John Patitucci, Brian Blade: Legacy of Wayne Shorter, con el invitado especial Ravi Coltrane, además de Terri Lyne Carrington, Tia Fuller, Nadia Washington y Gregory Groover.

A ellos se sumarán reconocidos artistas panameños como Idania Dowman, Lucas Falla y Carolina Pérez, reafirmando el compromiso del evento con el talento local.

Como parte de su misión de promover el acceso a la cultura y fomentar la participación del público, la organización anunció precios especiales y descuentos en boletos por tiempo limitado, con el objetivo de que más personas puedan disfrutar de esta edición especial.

Este 2026 se celebra la edición No. 23 del Panama Jazz Festival, con un homenaje a Gladstone 'Bat' Gordon.

La organización invita al público a asegurar sus boletos con anticipación a través de Panatickets, ya que cada entrada adquirida contribuye directamente al sostenimiento de los programas educativos del Panama Jazz Festival, que han transformado la vida de miles de jóvenes músicos panameños.

Para más información, los interesados pueden visitar el sitio oficial: www.panamajazzfestival.com.