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    Conmemoración

    Panamá La Vieja conmemora 507 años de fundación

    Katiuska Hernández
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    Panamá La Vieja conmemora 507 años de fundación
    507 años de historia y patrimonio en Panamá La Vieja. Archivo

    Panamá conmemoró este sábado 15 de agosto los 507 años de la fundación de Panamá Viejo, con un acto realizado en el Conjunto Monumental Histórico de Panamá Viejo y organizado por la Junta Comunal de Parque Lefevre y el Patronato de Panamá Viejo.

    +info

    Panamá Viejo: un recorrido entre ruinas e historias que aún cuentan quiénes somos

    La jornada comenzó a las 7:00 a.m. con la izada de la Bandera Nacional y contó con la participación de autoridades, representantes comunitarios, estudiantes e invitados especiales.

    Durante el acto se destacó el valor histórico y cultural de Panamá La Vieja, fundada en 1519 bajo el mandato de Pedro Arias Dávila y considerada un sitio fundamental para la historia de la ciudad de Panamá.

    Panamá La Vieja conmemora 507 años de fundación
    Actos en conmemoración de los 507 años de fundación de Panamá Viejo por parte de la Junta Comunal de Parque Lefevre y del Patronato de Panamá Viejo. Cortesía

    La conmemoración incluyó presentaciones folclóricas del Instituto Episcopal San Cristóbal y una intervención musical de la banda del Servicio de Protección Institucional (SPI).

    Como parte de la actividad, la Junta Comunal de Parque Lefevre entregó un reconocimiento a la gobernadora de la provincia de Panamá, Mayín Correa, quien no pudo estar presente y fue representada por Yessenia Sánchez Bowen, vicegobernadora. Igualmente, fue distinguido Diego Valanta como Hijo Meritorio del corregimiento de Parque Lefevre.

    El programa concluyó con la interpretación del Himno Nacional y la convocatoria a un desfile cívico comunal.

    En horas de la tarde, el Consejo Municipal de Panamá realizará una sesión ordinaria y solemne en conmemoración de los 507 años de Fundación de la Ciudad en las ruinas del Convento de las Monjas de la Concepción en el Conjunto Monumental de Panamá La Vieja.

    En el evento, está previsto que se reconozca a la boxeadora Nataly Delgado, campeona Mundial Absoluta de las 115 libras de la Asociación Mundial de Boxeo.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

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