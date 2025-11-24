Panamá lanza operativo interinstitucional para recuperar Isla Escudo de Veraguas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) anunció el inicio de una intervención ambiental en el Paisaje Protegido Isla Escudo de Veraguas–Degó, tras confirmarse graves afectaciones ecológicas, entre ellas construcciones ilegales, contaminación con desechos, sobreexplotación de recursos marinos y presunta extracción de especies en peligro crítico.

Funcionarios panameños realizaron una inspección encabezada por el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, quien calificó la situación como “un desastre”, al encontrar edificaciones sobre arrecifes, extracción ilegal de langosta y cambombia ―una especie protegida por CITES― y malas prácticas de pesca, como el uso de cloro para capturar pulpos, lo que destruye el coral y daña el ecosistema marino.

Aquí hemos encontrado tala ilegal y uso indebido de materiales del propio bosque. Personas estaban cortando palmas y árboles nativos con motosierras dentro de un área protegida, algo totalmente prohibido.

Ante el deterioro ambiental, MiAmbiente decretó el cierre temporal de la isla por un año, medida que también había sido solicitada por comunidades locales en febrero de 2025.

Isla Escudo de Veraguas: es el hogar de especies únicas en el mundo, entre ellas el perezoso pigmeo de tres dedos, el colibrí de Escudo y la Zamia. También es un punto importante de anidación de tortugas marinas baula, verde y carey.

Operativo conjunto

La recuperación se desarrollará con apoyo del Servicio Nacional Aeronaval, la Policía Ambiental, la Autoridad Marítima de Panamá y la Autoridad de los Recursos Acuáticos, quienes reforzarán la vigilancia para garantizar el cumplimiento del cierre ordenado por la Resolución DM-0489-2025.

Además, se sumarán el Ministerio de Desarrollo Social y la Autoridad de Turismo de Panamá, que implementarán programas temporales dirigidos a comunidades indígenas y bocatoreñas, con capacitación en:

+ Pesca responsable

+ Restauración ecológica

+ Ecoturismo comunitario

“Las comunidades son parte del proceso y conversaremos con ellas”, dijo el ministro Navarro.

A través de un comunicado, MiAmbiente detalló que realizará un plan de restauración y monitoreo ambiental durante el periodo de cierre, con el fin de garantizar la conservación de esta área protegida, considerada por científicos y expertos como “el Galápagos panameño”.