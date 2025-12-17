Panamá logra reconocimiento global por segundo año en conservación del jaguar

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá recibe nuevamente un reconocimiento internacional por su esfuerzo en la conservación de la fauna silvestre, alcanzando, por segundo año consecutivo, la calificación de “muy satisfactorio” en el informe de progreso 2024 del Programa Global de Vida Silvestre (GWP).

Este logro corresponde al Proyecto GEF 7 Jaguares Panamá, una iniciativa respaldada por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) y coordinada por el Ministerio de Ambiente (Miambiente), en colaboración con la Fundación Yaguará Panamá, el Programa Global de Vida Silvestre (GWP) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma).

El informe de GWP evaluó 50 proyectos de conservación en 38 países de Asia, África y América Latina. De estos, solo el 71 % recibió una calificación de “satisfactorio”. Panamá, sin embargo, logró mantener la calificación más alta del sistema, “muy satisfactorio”, un distintivo que pocos proyectos han obtenido y mantenido a lo largo de los años.

Para Ricardo Moreno, presidente de la Fundación Yaguará Panamá, este logro resalta el compromiso continuo del país con la protección de sus ecosistemas y especies en peligro.

El Proyecto GEF 7 Jaguares Panamá tiene como objetivo central la conservación del jaguar y otras especies de felinos, mediante la creación de corredores biológicos, el monitoreo de poblaciones y la reducción de los conflictos entre las comunidades humanas y estos grandes felinos.

Desde su inicio, el proyecto ha trabajado en la restauración de hábitats clave y en el fortalecimiento de la conectividad ecológica entre importantes áreas protegidas, como el Parque Nacional Chagres y el Parque Nacional Darién.

El proyecto actualmente opera en 859 hectáreas distribuidas en 10 fincas ganaderas ubicadas entre las provincias de Darién y Chepo. Además, ha promovido la mejora de los sistemas productivos en estas fincas, brindando capacitación técnica a los agricultores para lograr una convivencia más equilibrada con la fauna silvestre.

Uno de los avances más relevantes del proyecto ha sido la implementación de un riguroso sistema de monitoreo. Hasta la fecha, se han capturado ocho jaguares y un puma, equipados con collares GPS para estudiar sus patrones de movimiento.

Los datos obtenidos muestran que los jaguares recorren territorios que varían entre 3,500 y 13,000 hectáreas, dependiendo de su sexo, mientras que el puma ha desplazado un área de al menos 90,000 hectáreas.

El proyecto también ha utilizado cámaras trampa para registrar la presencia de jaguares en la región, habiendo documentado hasta ahora 17 individuos, incluidas hembras con cachorros, lo que evidencia la reproducción activa de la especie, incluso en zonas ganaderas.

Avances en el Censo Nacional del Jaguar

Entre los avances más significativos, destaca el análisis geoespacial de casi tres millones de hectáreas en el centro de Panamá, lo que ha permitido evaluar el uso de la tierra y su evolución entre 2018 y 2022. Además, se ha llevado a cabo la primera fase del censo nacional del jaguar, cubriendo 141,000 hectáreas con 794 cámaras trampa. Los datos obtenidos de los 87,644 videos analizados han permitido estimar una densidad aproximada de 370 jaguares en la región oriental del país.

Moreno adelantó que el proyecto avanzará hacia una segunda fase del censo, que se extenderá al occidente del país, con el objetivo de obtener una estimación más precisa de la población de jaguares a nivel nacional.

Además, se prevé la construcción del primer centro de conservación e investigación de felinos silvestres en Panamá, lo que fortalecerá aún más las acciones para la protección de estas especies. En total, Panamá alberga seis especies de felinos silvestres, todas ellas catalogadas en alguna categoría de amenaza.

El Proyecto GEF 7 Jaguares Panamá sigue demostrando ser un modelo en la conservación de especies en peligro y la protección de los ecosistemas naturales. Este reconocimiento internacional, por segundo año consecutivo, es una muestra del compromiso de Panamá con la conservación de su biodiversidad y con el esfuerzo por implementar prácticas sostenibles que beneficien tanto a la fauna como a las comunidades locales.