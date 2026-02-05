Panamá mantiene activos tres avisos por condiciones climáticas adversas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) confirmó que se mantienen activos tres avisos de vigilancia por las condiciones climáticas adversas en diferentes regiones del país.

Sinaproc explicó que el aviso por lluvias persistentes está vigente hasta el sábado 7 de febrero; el de oleajes significativos en el Caribe hasta el domingo 8 y el de vientos fuertes hasta el lunes 9.

Sin embargo, la entidad dijo que la intensidad de los vientos ha bajado: se mantiene entre 18 y 25 kilómetros por hora, luego de que en días pasados se registraron ráfagas de 35 kilómetros por hora.

Según los datos del Sinaproc, en los últimos días se atendieron 38 casos de desprendimiento de techos, 45 árboles caídos y una persona fallecida, producto de un trauma tras la caída de una palma en su patio.

Las afectaciones se han registrado en las provincias de Coclé, Los Santos, Colón, Panamá, Chiriquí, la comarca Ngäbe Buglé, Herrera y Veraguas.

Recomendaciones: