    Sinaproc

    Panamá mantiene activos tres avisos por condiciones climáticas adversas

    Henry Cárdenas P.
    En los últimos días el Sinaproc ha atendido más de 50 casos producto del mal tiempo. Cortesía

    El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) confirmó que se mantienen activos tres avisos de vigilancia por las condiciones climáticas adversas en diferentes regiones del país.

    Sinaproc explicó que el aviso por lluvias persistentes está vigente hasta el sábado 7 de febrero; el de oleajes significativos en el Caribe hasta el domingo 8 y el de vientos fuertes hasta el lunes 9.

    Sin embargo, la entidad dijo que la intensidad de los vientos ha bajado: se mantiene entre 18 y 25 kilómetros por hora, luego de que en días pasados se registraron ráfagas de 35 kilómetros por hora.

    Según los datos del Sinaproc, en los últimos días se atendieron 38 casos de desprendimiento de techos, 45 árboles caídos y una persona fallecida, producto de un trauma tras la caída de una palma en su patio.

    Las afectaciones se han registrado en las provincias de Coclé, Los Santos, Colón, Panamá, Chiriquí, la comarca Ngäbe Buglé, Herrera y Veraguas.

    Recomendaciones:

    • Evitar permanecer cerca de árboles, postes, vallas publicitarias y estructuras inestables.

    • Asegurar techos, ventanas y objetos que puedan ser levantados por el viento.

    • Evitar navegar ni exponerse a actividades marítimas mientras se mantengan los avisos vigentes.

    • Mantenerse informado a través de los canales oficiales de Sinaproc y autoridades locales.

