Panamá mantiene avisos de vigilancia por calor extremo, fuertes lluvias y oleajes este fin de semana

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Paso de ondas tropicales activan lluvias en el país y probables inundaciones por oleajes.

El tránsito de otras dos ondas tropicales sobre el istmo panameño generará aguaceros potencialmente fuertes este jueves y se incrementarán el fin de semana, según el informe oficial emitido por la meteoróloga Pilar López, del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

La institución mantiene activos tres avisos de vigilancia simultáneos debido al riesgo de inundaciones, elevadas sensaciones de calor y condiciones marítimas adversas.

Explica que este sistema generará aguaceros sectorizados y aislados durante el día, algunos de los cuales podrían ser potencialmente fuertes.

López, detalló que las condiciones inestables se prolongarán de cara al fin de semana debido al desplazamiento acelerado de la onda tropical N° 34.

Lluvias fuertes en Panamá. IA

Se prevé que este nuevo sistema se aproxime entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, lo que incrementará de forma generalizada la intensidad de las lluvias en todo el territorio nacional.

Probabilidad de desarrollo ciclónico

Las autoridades monitorean dos disturbios en el océano Atlántico; el más cercano posee un 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y, aunque avanza hacia las Antillas Menores, podría influir indirectamente en el clima de la región,señaló López.

Lluvias

Durante la mañana de este jueves se esperan lluvias dispersas desde Costa Abajo de Colón hasta la comarca Ngäbe Buglé, extendiéndose hacia el norte de Coclé, Panamá Oeste, Los Santos y Guna Yala.

Para la tarde, el pronóstico advierte sobre aguaceros fuertes a lo largo del Pacífico, afectando especialmente a Darién, la región metropolitana, el sur de Veraguas y Chiriquí. En el Caribe occidental persistirán las precipitaciones, elevando el riesgo de inundaciones puntuales.

En la noche, las lluvias se disiparán gradualmente, quedando reportes ligeros en Bocas del Toro y Chiriquí.

Panamá es un país con un ambiente tropical, pues se encuentra situado en la zona intertropical. LP Elysée Fernández

Calor

A pesar de las lluvias, el ambiente diurno será caluroso con temperaturas máximas de entre 30 °C y 33 °C, acompañadas de índices de radiación ultravioleta de altos a muy altos.

La alerta por temperaturas y sensación térmica elevada se extenderá hasta este viernes.

Las autoridades recomiendan a la población tomar medidas de prevención tanto en zonas vulnerables a inundaciones como al exponerse al sol.