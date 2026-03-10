Panamá mantiene su esquema de vacunas pese a cambios en Estados Unidos

NOTA DE PRENSA. Publicación solicitada por un cliente externo, cuyo contenido no ha sido editado ni producido por la redacción. Su propósito es comunicar información comercial, institucional o de interés exclusivo para el anunciante.

Nota de Prensa NOTA DE PRENSA. Publicación solicitada por un cliente externo, cuyo contenido no ha sido editado ni producido por la redacción. Su propósito es comunicar información comercial, institucional o de interés exclusivo para el anunciante.

Las autoridades del Minsa confirmaron que el país mantendrá vigente su Esquema Nacional de Inmunización, a pesar de la decisión tomada en Estados Unidos de eliminar la obligatoriedad de algunas vacunas.

La decisión adoptada en Estados Unidos de eliminar la obligatoriedad de algunas vacunas no tendrá impacto en Panamá. El Ministerio de Salud (Minsa) reiteró que el país mantendrá sin cambios su Esquema Nacional de Inmunización, que actualmente incluye 25 vacunas gratuitas para la población.

La jefa del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del Minsa, Itzel de Hewitt, explicó que la normativa anunciada en Estados Unidos establece que vacunas como la influenza, la covid-19, el rotavirus, la hepatitis A y B y la meningitis meningocócica seguirán disponibles, pero ahora mediante un proceso de “toma de decisiones clínicas compartidas” entre médicos y padres de familia.

Hewitt explicó que el sistema de inmunización estadounidense funciona bajo un modelo distinto al panameño, ya que gran parte de la cobertura depende de los seguros médicos.

“Nosotros no vamos a cambiar nuestro esquema porque cada país es soberano en sus acciones de salud pública. En Panamá contamos con un programa sólido respaldado por la Ley No. 48 del 5 de diciembre de 2007, que regula el proceso de vacunación en la República de Panamá”, señaló.

La funcionaria indicó que el país solo retira una vacuna del esquema cuando se ha logrado controlar o eliminar la enfermedad que previene. Estas decisiones, explicó, se adoptan con base en evidencia científica y en la situación epidemiológica nacional.

También destacó que el Programa Ampliado de Inmunización garantiza el acceso universal a las vacunas, incluso para personas provenientes de otros países que se encuentren en territorio panameño.

“En Panamá se ofrecen de manera gratuita todas las vacunas del Esquema Nacional de Vacunación, incluso a personas extranjeras, como parte del compromiso del Estado de proteger la salud de toda la población”, afirmó.

Itzel de Hewitt, jefa nacional del Programa Ampliado de Inmunización. Foto/Archivo

Riesgos que pueden surgir

La medida anunciada en Estados Unidos también ha generado preocupación entre especialistas en salud en Panamá, quienes advierten sobre los riesgos que pueden surgir cuando disminuye la cobertura de vacunación.

“Vacunarse no es solo una decisión personal; es un acto de responsabilidad que protege a nuestros hijos, abuelos y vecinos”, señaló la Comisión Nacional de Certificación del Virus del Polio, integrada por los doctores Kathia Luciani, Ilenia Forero, Arlene Calvo, Claude Betts y José Jimeno.

Los especialistas recordaron que el sarampión, una enfermedad viral altamente contagiosa, registra más de 1,100 casos en Estados Unidos hasta febrero de este año. En Panamá, mientras tanto, los brotes de tosferina han afectado principalmente a niños no vacunados.

En lo que va del año se han registrado 14 casos de tosferina en el país, incluida una muerte.

“Tenemos distritos con baja cobertura. Hacemos un llamado urgente a la población para que se acerque a los puestos de salud y complete sus vacunas”, advirtió la comisión.

Los expertos recordaron que las vacunas no solo protegen a quienes las reciben, sino también a quienes, por edad o condiciones de salud, no pueden inmunizarse. Mantener altas coberturas permite prevenir brotes, epidemias y hospitalizaciones.

En los últimos 50 años, las vacunas han salvado aproximadamente 154 millones de vidas en el mundo, principalmente de niños menores de cinco años, además de representar un importante ahorro en costos de atención médica.

“Las vacunas son seguras y han sido desarrolladas con bases científicas sólidas. Mantener la inmunización es proteger a toda la comunidad”, enfatizaron los especialistas.

La Comisión Nacional de Certificación del Virus del Polio —organismo independiente avalado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)— instó a padres, cuidadores y personal de salud a mantener la vacunación como una prioridad.

Panamá ha logrado avances significativos en salud pública gracias a las campañas de inmunización, entre ellos la erradicación de enfermedades como la fiebre amarilla, la poliomielitis, el sarampión, el síndrome de rubéola congénita y el tétano neonatal.