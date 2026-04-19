Panamá marcha por la ciencia: el reclamo que cumple 10 años y sigue vigente

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La actividad reunirá a científicos, estudiantes y ciudadanos con una feria, charlas especializadas y una caminata en la Calzada de Amador.

La comunidad científica se congrega hoy en el Biomuseo, en la Calzada de Amador, para celebrar la décima edición de la Marcha por la Ciencia, una jornada que busca resaltar el valor del conocimiento, la investigación y la innovación como motores del desarrollo nacional.

El evento, organizado por la Fundación Ciencia en Panamá, surgió ante la preocupación por la posible pérdida de financiamiento destinado a la investigación científica. Diez años después, aunque el movimiento se ha consolidado como una plataforma de divulgación y participación ciudadana, persisten los reclamos por una mayor inversión en el sector.

Datos de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) indican que Panamá invierte alrededor del 0.13% del Producto Interno Bruto (PIB) en ciencia, tecnología e innovación. La cifra baja al 0.08% si se excluye la inversión del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, respaldado por Estados Unidos.

Otro de los desafíos del país es la limitada cantidad de personal dedicado a la investigación. Actualmente, Panamá cuenta con unos 200 científicos por cada millón de habitantes, cuando la referencia ideal apunta a 3,200 investigadores por millón. Alcanzar ese objetivo requiere fortalecer la formación académica, ampliar las oportunidades laborales y garantizar recursos sostenidos para la ciencia.

No obstante, algunos indicadores muestran avances. El número de investigadores en Panamá pasó de 622 en 2022 a 1,122 en 2023, lo que representa un incremento de 500 personas, equivalente al 80.4%. El dato refleja un fortalecimiento en la capacidad nacional para generar conocimiento.

Las cifras están recogidas en El Estado de la Ciencia 2025, publicación anual de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT), coeditada por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Sin embargo, el gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) como proporción del PIB se mantiene sin variación desde 2021 en 0.18%, lo que evidencia el reto pendiente de elevar la inversión pública y privada en innovación.

Diez años de la Marcha por la Ciencia en Panamá

🔬 ¡Te esperamos en la Marcha por la Ciencia 2026!

Tema: “La ciencia como motor sostenible del país”

📍 Biomuseo, Amador

🗓 19 abril | 11:00 a.m. (feria) | 3:30 p.m. (caminata)

Evento abierto al público#CienciaEnPanamá @CienciaPTY pic.twitter.com/nAE81iJZje — INDICASAT-AIP (@indicasat) April 7, 2026

Bajo el paraguas de la Senacyt operan diversos centros e iniciativas en la modalidad de asociación de interés público (AIP), entre ellos Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (Indicasat-AIP), Infoplazas, el Centro Nacional de Metrología de Panamá (Cenamep), Coiba AIP, Instituto Nacional de Investigaciones Científicas Avanzadas en Tecnologías de Información y Comunicación (Indicatic) y el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (Cieps).

Durante el evento se abordarán temas clave como vacunación, cáncer, educación, neurociencia y cambio climático, así como el impacto de la investigación en el futuro de Panamá.

La Marcha por la Ciencia incluirá actividades abiertas al público, feria científica, charlas educativas y la tradicional caminata por la Calzada de Amador. Más allá de la celebración, el mensaje central sigue siendo el mismo: invertir en ciencia es apostar por el futuro del país.