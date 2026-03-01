Panamá, 01 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    EDUCACIÓN

    ‘Panamá necesita una reforma educativa integral’, Cámara de Comercio

    José González Pinilla
    ‘Panamá necesita una reforma educativa integral’, Cámara de Comercio
    Este 2 de marzo de 2026 inicia el nuevo año lectivo. Cortesía

    Panamá necesita una reforma educativa integral, moderna y flexible, consideró este domingo 1 de marzo la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), en la víspera del inicio del nuevo año lectivo.

    +info

    Piden agilizar limpieza y descarte de desechos en escuelas de San Miguelito antes del inicio de clasesActivan plan piloto para reducir tranques hacia Panamá Oeste antes del inicio de clasesMás de 876 mil estudiantes regresan a clases el 2 de marzo

    “Una ley marco que no sea una camisa de fuerza, sino una plataforma de evolución. Que permita actualizar planes de estudio con agilidad, incorporar tecnología de forma efectiva, fortalecer la educación científica y técnica y conectar el aula con la realidad productiva del país”, indicó el gremio en su mensaje dominical.

    No obstante, consideró que no hay reforma posible sin fortalecer al docente. Por ello, sostiene que se debe apostar por la capacitación continua de los maestros.

    “No puede ser opcional ni esporádica. El mundo cambia todos los días. La inteligencia artificial, la automatización y la transformación digital ya están redefiniendo el mercado laboral. Nuestros maestros deben contar con herramientas, metodologías actualizadas y acompañamiento permanente para formar a esta nueva generación”, agregó.

    De acuerdo con la Cciap, el país debe hacer los esfuerzos necesarios para cerrar, de una vez por todas, la brecha entre educación y empleo. No se puede seguir teniendo empresas que no encuentran el talento que necesitan, mientras miles de jóvenes no logran insertarse en el mercado laboral, sostuvo el gremio.

    “Esa desconexión es un lujo que Panamá no puede darse. Y esa brecha se corrige desde el aula, desde el currículo y desde la articulación con el sector productivo”, añadió.

    El año escolar 2026 iniciará este 2 de marzo: 876,605 estudiantes a nivel nacional regresarán a las aulas. De ese total, 737,200 pertenecen al sector oficial y 139,405 al particular.

    “El sector oficial concentra la mayor parte de la matrícula. Eso confirma una verdad ineludible: la educación pública es la columna vertebral del país”, indicó el sector empresarial.

    Para la Cámara, estos estudiantes no son números en una base de datos, sino el capital humano de Panamá.

    “Estos muchachos y muchachas son el talento que sostendrá nuestra democracia, nuestras instituciones y nuestra economía en los próximos 20 años. Lo que hagamos —o dejemos de hacer— hoy en educación lo pagaremos mañana en cohesión social, competitividad y empleo”, agregó.

    José González Pinilla

    Editor

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Papadimitriu culpa a sus padres y De Lima niega vínculos con testaferros en juicio Odebrecht. Leer más
    • Retiran mesas y sillas de restaurantes que ocupaban ilegalmente las plazas del Casco Antiguo. Leer más
    • ‘Marines’ de Estados Unidos llegan a Panamá para entrenamiento con estamentos de seguridad de Panamá. Leer más
    • Una imagen con historia: Torre y Caballero unen el pasado y presente de los Yankees. Leer más
    • Fiscalía realiza allanamiento en unas oficinas en Albrook y se lleva documentos de Panama Ports. Leer más
    • Martinelli pide la nulidad del juicio de Odebrecht utilizando una nota que la Cancillería le entregó cuando se estrenó el gobierno de Mulino. Leer más
    • Aumento de costos de laptops complica el proceso de licitación del Meduca. Leer más