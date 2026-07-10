Panamá Oeste concentra ocho obras de saneamiento

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El proyecto Saneamiento de Panamá Oeste busca mejorar la recolección y tratamiento de aguas residuales en los distritos de Arraiján y La Chorrera, donde actualmente se desarrollan obras de infraestructura sanitaria para atender el crecimiento urbano de la región.

Un total de ocho proyectos de infraestructura sanitaria desarrolla el Programa Saneamiento de Panamá (PSP) en los distritos de Arraiján y La Chorrera, en la provincia de Panamá Oeste, con el objetivo de ampliar y mejorar los sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en una de las zonas de mayor crecimiento urbano del país.

Actualmente, el Programa Saneamiento de Panamá ejecuta proyectos de recolección, conducción y tratamiento de aguas residuales en Panamá Oeste, con el propósito de reducir la contaminación de ríos, quebradas y la bahía de Panamá.

Durante el foro “La Ruta del Saneamiento en Panamá Oeste: Avances, Retos y Próximos Pasos”, realizado el 9 de julio, la coordinadora general del Programa Saneamiento de Panamá, María Fernanda De Mendoza, presentó los proyectos que se encuentran en ejecución.

Entre las obras en desarrollo se encuentran las redes de alcantarillado de Burunga este, los sistemas de saneamiento de las cuencas de los ríos Prudente y Rodeo, los proyectos de redes y colectoras de Martín Sánchez 1 (que incluye varios tramos), así como la operación y mantenimiento de los sistemas de saneamiento de Arraiján y La Chorrera.

El Programa Saneamiento de Panamá, avanza en los trabajos de instalación de la red sanitaria en la barriada El Marañonal, en el corregimiento de Barrio Balboa, distrito de La Chorrera, como parte del proyecto “Diseño y Construcción de las Redes y Colectora Martín Sánchez 1 pic.twitter.com/niwQDWP09E — Saneamiento Panamá (@saneamiento_pma) June 15, 2026

Uno de los proyectos destacados es la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Arraiján este, que registra un 63% de avance y contempla la culminación de obras, la validación de planos y la operación del sistema de alcantarillado sanitario de sectores como Burunga y Arraiján Cabecera. Además, se presentó la formulación de la futura Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Caimito.

Según De Mendoza, estas obras permitirán ampliar el sistema de saneamiento hacia comunidades de Panamá Oeste, donde actualmente las aguas residuales llegan a cuerpos de agua sin recibir el tratamiento adecuado.

“Sabemos que el saneamiento llegó al Oeste y con estos proyectos vamos a poder alcanzar ese objetivo común de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos”, señaló la representante del programa.

La coordinadora destacó la importancia de estas iniciativas para la salud pública, la protección de los recursos hídricos, el desarrollo sostenible de las comunidades, la concientización y el cambio cultural relacionado con la correcta disposición de los desechos.

En cuanto a la inversión, el Programa Saneamiento de Panamá informó que el monto global asciende a 1,700 millones de dólares, que incluye proyectos en los distritos de Panamá, San Miguelito, Arraiján y La Chorrera. Esta inversión contempla aportes del Gobierno Nacional y de organismos financiadores.

Según el programa, actualmente cerca de 600 personas han sido empleadas para el período de ejecución de estas obras.

Obras requieren tiempo antes de cerrar excavaciones

Ante las inquietudes de residentes por la rotura de calles y carreteras para la instalación de tuberías, De Mendoza explicó que las zanjas no pueden ser cerradas inmediatamente después de colocar las tuberías, debido a que primero deben realizarse pruebas técnicas para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

Entre estas verificaciones se incluyen pruebas de alineamiento, topografía, hermeticidad y humo, además de inspecciones de cámaras y estructuras construidas para asegurar que las aguas residuales sean conducidas adecuadamente hacia las plantas de tratamiento.

Imagen de uno de los 37 pozos que deben construirse para dar paso a las microtuneladoras del programa de Saneamiento de Panamá. Cortesía

El personal técnico detalló que también deben colocarse materiales adecuados, como geotextiles, gravilla y rellenos especiales, antes de proceder con el cierre definitivo de las excavaciones y la reposición de la carpeta asfáltica o el concreto.

“Tenemos el compromiso de dejar las vías igual o mejor de como estaban antes de la intervención”, indicó el funcionario.

Mientras tanto, en la ciudad capital el programa construye 37 pozos de interconexión subterráneos para interceptar aguas residuales a lo largo de la ciudad, además del colector del río Matasnillo.

Frente a la estación del Metro de El Ingenio en Vista Hermosa, se encuentra la tuneladora realizando la excavación del túnel del colector principal de Matasnillo. Foto LP