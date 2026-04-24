Panamá Oeste mira pasar el tren y sueña con menos tranques

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Metro de Panamá continúa con las pruebas dinámicas de los trenes del monorriel de la Línea 3, en una nueva jornada que despertó entusiasmo entre residentes y conductores que transitaban por la carretera hacia Panamá Oeste este miércoles 22 de abril.

La unidad salió desde Patios y Talleres con destino a la estación Ciudad del Futuro, en el corregimiento Juan Demóstenes Arosemena, y luego continuó hasta San Bernardino. Se trató de una nueva jornada de pruebas dinámicas, enfocadas en comprobar el funcionamiento del tren y de sus sistemas operativos.

Para muchos, más que un ensayo técnico, fue una escena cargada de esperanza. Cada recorrido refuerza la sensación de que una solución al largo problema del tráfico en Panamá Oeste está más cerca.

El Metro de Panamá informó que estas pruebas forman parte del proceso previo a la entrada en operación del sistema y buscan garantizar un servicio seguro, eficiente y confiable. Los ensayos permiten medir el desempeño del tren en movimiento, así como verificar la integración de los sistemas eléctricos, de señalización y control.

Continúan las pruebas dinámicas de los trenes estilo monorrieles en la línea 3 del Metro. Desde Patios y Talleres hasta la estación San Bernardino. Foto: LP/Elysée Fernández

Las pruebas dinámicas comenzaron oficialmente el pasado 13 de abril con un primer trayecto entre Patios y Talleres y la estación Ciudad del Futuro. Desde entonces, los recorridos continúan de manera progresiva.

Actualmente, el tramo elevado registra un avance del 81 % y conecta Panamá Pacífico con Ciudad del Futuro. En esta primera etapa, las pruebas seguirán hasta la estación Vista Alegre, mientras el equipo técnico se prepara para realizar ensayos estáticos en esa sección.

Según estimaciones oficiales, la Línea 3 movilizará inicialmente a 160 mil pasajeros diarios, con cerca de 16 mil usuarios por hora en los momentos de mayor demanda. Su entrada en operación está prevista para 2028.

En redes sociales, las imágenes del tren avanzando despertaron comentarios llenos de ilusión. “Pronto será una realidad salir de Vista Alegre, en Arraiján, a las 7:00 de la mañana y estar en el trabajo a las 8:00 a.m.”, escribió Melsia de Sánchez.

Otra residente, Isabel Mela, expresó su deseo de algo más sencillo, pero igual de importante: poder llegar a casa a tiempo para cenar, sin pasar horas atrapada en el tranque.

También hay quienes piden soluciones temporales mientras termina la obra. Algunos usuarios propusieron habilitar rutas especiales de MiBus hasta Panamá Pacífico o incluso usar ferris para cruzar pasajeros hacia la ciudad.

La Línea 3 partirá desde la estación de Albrook y se extenderá hasta Ciudad del Futuro, atravesando sectores como Arraiján y Nuevo Chorrillo. En su primera fase tendrá 25 kilómetros de longitud y 11 estaciones.

Cabe recordar que el proyecto incluye la construcción del túnel subterráneo, que cruza por debajo del Canal de Panamá, y que es considerado uno de los tramos más complejos e innovadores de la obra.

Para miles de personas que viven en Panamá Oeste, cada prueba del monorriel no solo mide sistemas y rieles: también alimenta la esperanza de recuperar tiempo, descanso y calidad de vida.