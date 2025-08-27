Panamá prevé disminución significativa de casos de tuberculosis en 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá espera cerrar el año 2025 con una disminución significativa en los casos y muertes por tuberculosis, mediante las estrategias implementadas por el Ministerio de Salud (Minsa) para mejorar el diagnóstico temprano y garantizar un tratamiento oportuno.

En 2024, el país reportó 2,353 casos clínicamente diagnosticados y 273 defunciones. Sin embargo, hasta agosto de 2025, los casos registrados suman aproximadamente 1,186, con una tasa de incidencia de 25.96 por cada 100,000 habitantes, y 94 defunciones. Estos datos de Epidemiología del Minsa reflejan una reducción considerable en comparación con el año anterior, lo que apunta a un pronóstico más optimista para el cierre del año.

Las regiones con mayor número de casos son la Metropolitana, con 243; Bocas del Toro, con 158; y Panamá Oeste, con 143. A pesar de estos números, Bocas del Toro presenta la tasa de incidencia más alta, de 77.03 por cada 100,000 habitantes, y el mayor número de defunciones, con 22 reportadas hasta la fecha.

Edwin Aizpurúa, jefe de la Sección para el Control de la Tuberculosis del Minsa, indicó que el Programa Nacional de Tuberculosis se ha desplazado a todas las regiones de salud para evaluar la atención, el seguimiento de los pacientes y la detección de casos, en concordancia con los objetivos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que busca poner fin a la epidemia mundial en el año 2035.

Aumento en la capacidad diagnóstica

Uno de los factores clave en esta disminución ha sido el aumento en la capacidad diagnóstica. El Minsa ha triplicado el número de pruebas moleculares realizadas, pasando de 3,500 a más de 9,000, lo que ha permitido una detección más eficiente de casos, incluyendo aquellos que no presentaban factores de riesgo evidentes, explicó Aizpurúa

El funcionario enfatizó la importancia de que los pacientes no abandonen el tratamiento, ya que esto puede generar resistencia bacteriana, dificultando el tratamiento y aumentando el riesgo de propagación de la enfermedad. Para este fin, las autoridades resaltaron que el tratamiento es gratuito y disponible en diversas instalaciones de salud.

El país ofrece dos esquemas de tratamiento: el estándar de seis meses, que incluye rifampicina, isoniacida, etambutol y pirazinamida, y un esquema abreviado de cuatro meses que combina rifapentina, moxifloxacino, isoniacida y pirazinamida en la fase inicial, seguido de rifapentina, isoniacida y moxifloxacino en la fase de continuación.

El Minsa confirmó la presencia de la cepa Beijing de la bacteria Mycobacterium tuberculosis en la provincia de Colón, una variante de la bacteria conocida por su mayor virulencia y capacidad de transmisión.

No obstante, descartó una alarma, ya que los esquemas de tratamiento disponibles en Panamá siguen siendo efectivos y permiten controlar la enfermedad en la mayoría de los casos.

La cepa Beijing, más común en países asiáticos y en el territorio de la antigua Unión Soviética, se identificó en pacientes de Colón mediante análisis genéticos especializados, realizados con el apoyo del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (Indicasat).

Este esfuerzo local se alinea con el objetivo global de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de erradicar la tuberculosis para 2035. A nivel mundial, la OMS reportó 10.6 millones de casos y 1.3 millones de muertes por tuberculosis en 2022, lo que subraya la importancia de continuar con la acción conjunta para combatir esta enfermedad.