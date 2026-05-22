Panamá reactiva su Academia de la Historia con nuevos miembros

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Cultura oficializó la reactivación de la Academia Panameña de la Historia tras 40 años de inactividad, con la acreditación de nuevos miembros.

La Academia Panameña de la Historia, creada en 1921, es una institución dedicada al estudio, la investigación y la difusión de la historia nacional. Su misión es preservar la memoria histórica de Panamá, promover el conocimiento del pasado y fortalecer la identidad cultural del país mediante un análisis riguroso de los procesos históricos.

Tras permanecer inactiva durante los últimos 40 años, este jueves 21 de mayo se realizó en la sede del Ministerio de Cultura (MiCultura) el acto oficial de acreditación de nuevos miembros, como parte del proceso de reactivación institucional de la academia.

La ceremonia estuvo encabezada por la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, junto al historiador Omar Jaén Suárez y figuras del ámbito académico e intelectual del país.

Durante el acto se llevó a cabo la acreditación formal de los nuevos miembros, la firma de las actas de toma de posesión y la instalación oficial de la Academia Panameña de la Historia.

Los nuevos integrantes son los doctores Patricia Pizzurno, Celestino Andrés Araúz, Óscar Vargas Velarde, Carlos Cuesta Gómez, Stanley Heckadon Moreno, Ana Elena Porras, Mario Molina Castillo y Alfredo Figueroa Navarro.

Academia Panameña de la Historia retoma funciones con nuevos integrantes. Foto/Cortesía

“La reactivación de la Academia garantiza que la historia es una columna esencial de nuestra identidad y de nuestra cultura”, expresó la ministra Herrera.

La funcionaria explicó que esta reorganización, respaldada por el Decreto Ejecutivo No. 3 de 2026, devuelve fortaleza y vida institucional a una entidad llamada a custodiar y proyectar la memoria histórica de Panamá.

Instalan oficialmente la Academia Panameña de la Historia en MiCultura. Foto/Cortesía

Asimismo, reconoció la trayectoria y aportes del doctor Jaén Suárez, así como de quienes han mantenido viva la institución “desde el pensamiento y la palabra escrita”.

El acto se desarrolló en el marco de la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, fecha que resalta el papel del país como punto de encuentro político e histórico de América.