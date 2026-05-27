Panamá recibirá $3 millones para mitigar impacto migratorio por Darién; embajador Cabrera critica ‘fallidas políticas de fronteras abiertas’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) recibirá $3 millones para enfrentar los efectos que causó el paso de más de un millón de migrantes irregulares por la selva de Darién, frontera con Colombia.

La donación económica llegará por parte del gobierno de Estados Unidos. Así lo confirmó este miércoles 27 de mayo el embajador estadounidense en Panamá, Kevin Cabrera.

“Estamos anunciando una colaboración de $3 millones con el Ministerio de Ambiente de Panamá para apoyar los esfuerzos de restauración en el Darién tras el devastador impacto de la migración ilegal masiva impulsada por las fallidas políticas de fronteras abiertas de la administración anterior”, enfatizó el embajador Cabrera.

El diplomático participó en el acto de graduación de 285 agentes del Servicio Nacional de Fronteras y 39 inspectores del Servicio Nacional de Migración, el cual fue encabezado por el presidente José Raúl Mulino.

En un comunicado, la Embajada de Estados Unidos en Panamá informó que esta iniciativa se desarrollará directamente con MiAmbiente y las comunidades locales para remover desechos y escombros, así como mejorar el manejo de aguas residuales.

“Gracias al liderazgo de los presidentes Trump y Mulino, el Darién ahora está cerrado para los carteles de la droga, las organizaciones criminales transnacionales y los inmigrantes ilegales”, enfatizó Cabrera.

Vale recordar que entre 2021 y 2024 Panamá se convirtió en el paso de cientos de miles de migrantes que tenían como objetivo llegar al norte del continente, principalmente a Estados Unidos y Canadá. En ese tiempo, se informó que cruzaron por Darién 1.2 millones de migrantes irregulares.

Esa travesía dejó un daño millonario para los ecosistemas de la provincia de Darién, de acuerdo con las autoridades ambientales.

Panamá identificó cuatro rutas migratorias que afectaron áreas como la Reserva Hidrológica Serranía de Darién y el Bosque Protector Darién.

Cabe destacar que desde finales de 2024, Panamá aplicó medidas para cerrar estos pasos, sumado a las acciones del gobierno de Estados Unidos, que restringió el ingreso a ese país de migrantes irregulares.

Se trata de las rutas Caledonia-Zapallal de 11.54 kilómetros, Carreto-Canaán de 9 kilómetros, Capurganá-Bajo Chiquito con 30.34 kilómetros y Capurganá-Canaán con un trayecto de 34.72 kilómetros.

En su momento, funcionarios de MiAmbiente informaron que la pérdida por la erosión del suelo (deterioro del terreno debido a la eliminación de sus partículas) en estas cuatro rutas fue estimada en 391,803.78 metros cúbicos (m³).

Además, el costo de la restauración ambiental por los daños asociados a la migración en la región de Darién a finales de 2023 se estima en $11,912,087.54.