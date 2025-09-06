Panamá, 06 de septiembre del 2025

    Patrimonio histórico

    Panamá recupera piezas arqueológicas de mil años de antigüedad

    Henry Cárdenas P.
    Parte del lote de piezas que recibió Panamá. Cortesía

    El Ministerio de Cultura (MiCultura) informó la recuperación, en Países Bajos, de piezas arqueológicas que forman parte del patrimonio panameño.

    En un comunicado, MiCultura destacó que el acto de entrega oficial se llevó a cabo en el Wereldmuseum de Ámsterdam, y las piezas arqueológicas fueron recibidas por la embajadora de Panamá ante el Reino de los Países Bajos, Sally Loo Hui.

    Son piezas arqueológicas pertenecientes a la colección Feriz, las cuales fueron recolectadas por el médico austro-neerlandés Hans Feriz durante sus viajes por América Latina en el siglo XX y entregadas parcialmente al Instituto Real de los Trópicos en la década de 1950, informó la entidad.

    Se detalla que el lote entregado incluye vasijas decoradas, platos y asas de cerámica, con una antigüedad estimada entre 950 y 1,500 años, correspondientes a culturas originarias del istmo panameño.

    Se resalta que estas piezas representan fuentes primarias de información sobre las estructuras sociales, prácticas rituales y cosmovisiones ancestrales del país.

    Asimismo, mediante resolución, se autoriza la custodia temporal, en la sede diplomática, de una pieza adicional: una perulera de cerámica del siglo XVI, utilizada en la época colonial para el transporte de vino, vinagre y aceite de oliva. Esta pieza forma parte de un grupo de 344 objetos repatriados originalmente en 2022.

    “Cada pieza recuperada es un acto de soberanía cultural. Es una forma de honrar el legado de nuestros pueblos originarios y de reafirmar el derecho de las generaciones presentes y futuras a conocer y proteger su historia”, declaró la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, en un mensaje institucional.

