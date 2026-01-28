Panamá refuerza la protección de sus humedales ante amenazas ambientales y urbanas

Exclusivo Suscriptores

Los humedales de Panamá, al igual que en otras regiones del mundo, son ecosistemas fundamentales para el ciclo de vida de las especies pesqueras y la preservación del patrimonio natural. Sin embargo, estos espacios enfrentan crecientes amenazas como la destrucción de manglares, la sobrepesca, el uso de artes de pesca ilegales, la conversión de manglares en potreros y el relleno indiscriminado de humedales.

En Panamá existen cerca de 40 humedales; sin embargo, estos tesoros naturales enfrentan diversas amenazas, entre ellas el incumplimiento de la normativa vigente, la falta de alternativas económicas sostenibles, el crecimiento urbano no planificado, los efectos del cambio climático, la contaminación y la transformación de áreas de humedal.

Para hacer frente a estos desafíos, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y organizaciones vinculadas a la conservación desarrollan acciones orientadas a mejorar la planificación territorial, la educación ambiental y la gestión integrada de cuencas.

Actualmente, Panamá cuenta con una amplia diversidad de humedales distribuidos en su territorio, varios de los cuales han sido reconocidos como Sitios Ramsar, es decir, humedales de importancia internacional.

Entre ellos se encuentran el Golfo de Montijo, en la provincia de Veraguas; el humedal Damani–Guariviara, en la comarca Ngöbe Buglé; San San–Pond Sak, en la provincia de Bocas del Toro; la Bahía de Panamá, en la provincia de Panamá; Punta Patiño, y el Complejo de Humedales de Matusagaratí, ubicado en la provincia de Darién. Este último fue declarado en 2025 y es el sitio Ramsar más reciente del país.

Los humedales en Panamá y a nivel mundial cumplen un papel clave en la protección del ciclo de vida de especies pesqueras y en la conservación del patrimonio natural. Cortesía

Precisamente, en conmemoración de la fecha en que se firmó el Convenio Ramsar, el 2 de febrero de cada año se celebra el Día Mundial de los Humedales. Este año, el lema será: “Los humedales y los conocimientos tradicionales: celebrar el patrimonio cultural”, destacando la estrecha relación entre estos ecosistemas, las comunidades y los saberes ancestrales que han contribuido históricamente a su conservación.

Buscan frenar las amenazas a los humedales

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, explicó que, como parte de las acciones para frenar estas prácticas, se está actuando con firmeza contra invasiones ilegales en áreas como Matusagaratí, además de reforzar la vigilancia y los procesos administrativos para garantizar la integridad de los humedales. Paralelamente, se trabaja con la comunidad científica para identificar nuevos humedales de importancia en el Golfo de San Miguel y otras zonas del Darién.

El ministro recordó que todos los manglares del país están protegidos por ley y reiteró el llamado a la ciudadanía a sumarse a su conservación. Según datos del Sistema Nacional de Información Ambiental (Sinia), Panamá cuenta con aproximadamente 187,064 hectáreas de manglares, lo que representa cerca del 5 % de los manglares del continente americano.

En cuanto a otras regiones, Navarro informó que en la bahía de Chame se cerró definitivamente un vertedero a cielo abierto y se paralizó un proyecto que ponía en riesgo los humedales de Punta Chame. Además, se mantienen inspecciones constantes y procesos administrativos contra quienes atenten contra los manglares y los recursos naturales de la zona.

Sobre el uso de manglar para la producción de carbón, el ministro reconoció que no se ha erradicado completamente esta práctica, pero señaló que se trabaja con las comunidades para ofrecer alternativas sostenibles que permitan generar ingresos sin destruir el ecosistema.

Respecto a la extracción de arena, indicó que se están revisando las concesiones existentes y evaluando el impacto de la extracción de arena marina sobre la degradación de las costas del Pacífico, advirtiendo que una explotación sin control podría afectar seriamente la inversión turística y la sostenibilidad ambiental del país.

Con respecto a las multas, Navarro manifestó que la destrucción de manglares puede acarrear sanciones de hasta 300 mil dólares por hectárea, además de procesos penales, y exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier daño ambiental a través del 311 o las redes oficiales de la institución.

20 años de observación y vigilancia

Sandy Mosquera, en representación del Comité Nacional de Humedales, afirmó que, desde su creación en 2006 y durante 20 años, el comité ha desempeñado un papel fundamental como ente de discusión, observación, vigilancia y generación de información para la protección, conservación y uso sostenible de los humedales del país, guiado por un firme compromiso con el bienestar de estos ecosistemas estratégicos.

“A lo largo de estas dos décadas, su labor se ha enfocado en articular esfuerzos interinstitucionales para promover políticas públicas, apoyar el fortalecimiento de la discusión técnica y fomentar la participación de comunidades y actores clave, reconociendo a los humedales como pilares de la biodiversidad, la seguridad hídrica, la mitigación del cambio climático y el desarrollo sostenible de Panamá”, acotó.

Entre las prioridades de trabajo para la conservación de estos ecosistemas en los próximos años se encuentran el seguimiento a los impactos que los afectan, como el turismo no regulado, la deforestación y las malas prácticas de pesca. Asimismo, MiAmbiente desarrolla estudios científicos mediante monitoreos físicos, químicos y biológicos a largo plazo, con el fin de comprender el comportamiento de estos ecosistemas y fortalecer su gestión.

Documental: “Tesoro del Caribe”

En el marco de esta conmemoración, Miambiente informó que se realizará la proyección del documental “Tesoro del Caribe”, una producción audiovisual informativa que aborda la riqueza ecológica de los arrecifes del Caribe y los desafíos que enfrentan los ecosistemas marino-costeros, estrechamente vinculados a los humedales costeros y a los medios de vida de las comunidades que dependen de ellos.

El audiovisual aborda el descubrimiento, la exploración y la protección de Corona Caimán, un arrecife nuevo para la ciencia ubicado en la fosa de las Caimán, el punto más profundo del Caribe, y analiza los principales desafíos que enfrentan los ecosistemas marinos, así como las soluciones para su recuperación y conservación.

La proyección del documental tendrá lugar el lunes 2 de febrero, a las 4:00 p.m., en El Ateneo de Ciudad del Saber, y está dirigida al público en general, organizaciones ambientales, comunidad académica, estudiantes y personas interesadas en la conservación de los humedales.