Panamá refuerza su sistema de emergencias con experiencia médica adquirida en Israel

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Con el objetivo de fortalecer el sistema público de salud, el médico Gurinder Singh presentó una ponencia en la que compartió la experiencia y los conocimientos adquiridos durante su formación en el Hospital Rambam, en Israel, uno de los principales centros de referencia mundial en el manejo de trauma y emergencias complejas.

La actividad se realizó con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Israel para el Desarrollo (Mashav).

El evento contó con la participación del ministro de Salud, Fernando Boyd; el embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen; el embajador de Panamá en Israel, Ezra Cohen, así como personal del Ministerio de Salud (Minsa).

Durante su exposición, Singh enfatizó que la coordinación del trauma es un elemento clave para garantizar una respuesta eficiente ante situaciones de emergencia.

El especialista explicó que el modelo israelí ha demostrado ser altamente eficaz en escenarios de alta demanda de triage, al permitir una mejor gestión de los recursos disponibles y una atención oportuna centrada en salvar vidas.

Destacó además el uso de simulaciones como herramienta de entrenamiento, la definición clara de roles mediante protocolos y estructuras de liderazgo, la coordinación médico-administrativa y el uso de indicadores y tableros de control para la toma de decisiones en tiempo real.

Durante su intervención, también abordó aspectos críticos para la sostenibilidad del sistema de salud, entre ellos la protección del personal sanitario, el manejo del estrés prolongado, la rotación del recurso humano, la ciberseguridad, la gestión de las unidades de cuidados intensivos (UCI) y la importancia del registro de trauma como mecanismo de evaluación y mejora continua.

En tanto, el embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, reiteró el compromiso de Mashav y de la embajada para ampliar las oportunidades de formación de profesionales panameños en Israel. Subrayó además el buen nivel de cooperación entre ambos países y destacó que actualmente nueve médicos panameños realizan especializaciones en tres hospitales israelíes.

Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, agradeció el respaldo del Gobierno de Israel, resaltó el valor estratégico de la capacitación internacional.

Al cierre del acto, el embajador Mattanya Cohen y el ministro entregaron una mención honorífica a Singh.