    Reporte del Minsa

    Panamá registra 20 defunciones por influenza en lo que va del año

    Henry Cárdenas P.
    Panamá registra 20 defunciones por influenza en lo que va del año
    Se hace el llamado a la población a vacunarse. Foto/Cortesía

    El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó dos muertes más a causa de la influenza, lo que eleva la cifra en lo que va de 2026 a 20.

    De acuerdo con los datos del Minsa, que están actualizados hasta la semana epidemiológica 5 (del 1 al 7 de febrero), de las 20 defunciones confirmadas, 18 no contaban con una vacuna contra la influenza y 14 tenían factores de riesgo, entre ellos la edad, factores metabólicos, cardiovasculares y renales.

    Con respecto al dengue, se informó que hasta la semana epidemiológica 5 se registran 822 casos a nivel nacional.

    De esa cifra, 727 casos son sin signos de alarma, 92 con signos de alarma y se reportan 3 casos de dengue grave.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


