Panamá registra 20 defunciones por influenza en lo que va del año

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó dos muertes más a causa de la influenza, lo que eleva la cifra en lo que va de 2026 a 20.

De acuerdo con los datos del Minsa, que están actualizados hasta la semana epidemiológica 5 (del 1 al 7 de febrero), de las 20 defunciones confirmadas, 18 no contaban con una vacuna contra la influenza y 14 tenían factores de riesgo, entre ellos la edad, factores metabólicos, cardiovasculares y renales.

Con respecto al dengue, se informó que hasta la semana epidemiológica 5 se registran 822 casos a nivel nacional.

De esa cifra, 727 casos son sin signos de alarma, 92 con signos de alarma y se reportan 3 casos de dengue grave.