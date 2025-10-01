Panamá, 01 de octubre del 2025

    Minsa

    Panamá registra más de 11 mil casos y 17 defunciones por dengue

    Henry Cárdenas P.
    La mayoría de casos de este año se registran en la Región Metropolitana de Salud. Cortesía

    El Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa) informó que este año Panamá registra más de 11 mil casos y 17 de defunciones por dengue.

    Hasta el reporte de la Semana Epidemiológica 36 (31 de agosto al 6 de septiembre de 2025), se registró un total de 11,458 casos acumulados de dengue en todo el país. De esa cantidad: 10,161 casos son sin signos de alarma, mientras que 1,220 con signos de alarma y 77 casos dengue graves.

    Según los datos de la entidad, la región Metropolitana encabeza la lista, con 3,451 casos; seguida por la región de San Miguelito, con 2,119 casos; Panamá Oeste, con 1,307; Panamá Norte, con 1,084; Chiriquí, con 708; Bocas del Toro, con 617; y Veraguas, con 430.

    Sobre las hospitalizaciones se registran 1,087 pacientes.

    En cuanto a las defunciones, en lo que va de 2025, se han confirmado 17. Los decesos se distribuyen en las regiones de Chiriquí 4, Bocas del Toro 4, Darién 2; Metropolitana 2, Panamá Este 2, Coclé 2 y San Miguelito con 1.

    Las autoridades instan a la población a colaborar eliminando criaderos de mosquitos en sus hogares, especialmente en objetos que acumulan agua como neumáticos, latas, botellas y recipientes en desuso. También se recomienda limpiar con regularidad las viviendas y patios.

    El dengue, enfermedad transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti, se caracteriza por fiebre alta, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares y dolor ocular. Ante cualquier síntoma, el Minsa exhorta a la población a no automedicarse y acudir de inmediato a un centro de salud.

