Panamá reporta un nuevo frente frío, el cual provocará condiciones ventosas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este domingo 8 y lunes 9 de febrero, Panamá volverá a enfrentar condiciones climáticas adversas debido al ingreso de un nuevo frente frío, el cual provocará vientos acelerados en el Caribe, mar picado, marejadas y lluvias, con riesgo de inundaciones en zonas vulnerables, informó el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

La directora del Imhpa, Luz Graciela de Calzadilla, explicó que los fuertes vientos registrados en los últimos días fueron consecuencia de un frente frío reciente que, aunque se desplazó rápidamente fuera del territorio nacional, dejó la atmósfera inestable.

Este domingo 8 y lunes 9 de febrero, Panamá volverá a enfrentar condiciones climáticas adversas debido al ingreso de un nuevo frente frío el cual provocará vientos acelerados en el Caribe, mar picado, marejadas y lluvias.

“Ese frente frío generó vientos de cortante que están acelerando los vientos en todo el Caribe y, en algunos puntos, debido a la topografía panameña, estos ingresan también al océano Pacífico”, detalló.

De acuerdo con los pronósticos, los días 8 y 9 de febrero se espera un nuevo incremento en la intensidad de los vientos, especialmente en el Caribe, lo que podría generar marejadas, lluvias e inundaciones, principalmente en zonas costeras y comunidades de áreas bajas.

Las autoridades advirtieron que el Caribe panameño, por su geografía plana, es particularmente vulnerable, ya que el agua producto de las marejadas puede ingresar incluso hasta áreas pobladas, por lo que se exhorta a la población a mantenerse alerta.

Según el Imhpa, se mantiene el flujo de vientos del norte en el Caribe panameño, con velocidades de entre 20 y 35 kilómetros por hora (km/h) en zonas costeras y de 10 a 25 km/h en áreas montañosas. En la ciudad de Panamá se esperan vientos de 10 a 30 km/h, mientras que en el litoral del Pacífico podrían oscilar entre 15 y 45 km/h, con ráfagas de entre 50 y 60 km/h en provincias centrales, sectores costeros y zonas elevadas.

Por su parte, el director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith, informó que el frente frío del pasado 3 de febrero dejó un saldo lamentable de una persona fallecida en la provincia de Coclé, luego de que un objeto fuera proyectado por los fuertes vientos e impactara a la víctima. No se reportaron personas heridas.

Smith aseguró que los estamentos de seguridad y emergencia se mantienen en vigilancia y preparación ante la llegada del nuevo fenómeno y reiteró las recomendaciones a la ciudadanía, especialmente a quienes realizan actividades marítimas.

“En estos momentos no es recomendable hacerse a la mar. La principal recomendación es mantenerse atentos a los boletines oficiales y aprovechar este periodo para asegurar techos, láminas y objetos sueltos, ya que en el evento anterior cerca del 90% de los techos afectados presentaban problemas de mantenimiento o no estaban debidamente anclados”, indicó.

Las autoridades meteorológicas señalaron que no se prevé que este fenómeno se extienda hasta los días de Carnaval, y que para esas fechas se espera una mejoría significativa del tiempo, con condiciones más secas. No obstante, advirtieron que los pronósticos a más de una semana presentan mayor incertidumbre, por lo que el monitoreo se mantiene activo.

Aumentan visitas a las playas y balnearios de Azuero por el Carnaval

El Imhpa explicó que los cambios en el comportamiento de la estación seca están relacionados con los efectos del calentamiento global, lo que ha generado patrones climáticos más variables e intensos.

En cuanto a las lluvias, se prevé una mejoría gradual; sin embargo, no se descartan precipitaciones aisladas en sectores del Caribe oriental, el norte de Veraguas, la comarca Ngäbe Buglé y áreas de Bocas del Toro.

Tanto el Imhpa como el Sinaproc reiteraron el llamado a la prevención y la autoprotección, así como a mantenerse informados exclusivamente a través de los canales oficiales, para evitar rumores y atender oportunamente cualquier aviso o recomendación adicional.