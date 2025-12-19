Panamá reportes los primeros casos de la variante K de la influenza A(H3N2)

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó la tarde de este viernes 19 de diciembre que el Instituto Conmemorativo Gorgas notificó tres casos de la variante de influenza A(H3N2), subtipo K, en Panamá.

Explicó que el Gorgas secuenció 10 muestras de influenza A(H3N2) recibidas durante los meses de noviembre y diciembre. De estas, tres resultaron positivas para la variante K.

Una de las muestras, recibida en noviembre, corresponde a una paciente de sexo femenino, de 23 años, residente en Bella Vista, quien fue hospitalizada el 12 de noviembre en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Santo Tomás.

La paciente, indicó el Minsa, inició síntomas el 11 de noviembre, presentando tos, rinorrea y dificultad respiratoria, con exacerbación severa de asma e infección de las vías respiratorias superiores. No reportó antecedentes de evacuación ni de viaje.

Las otras dos muestras, recibidas en diciembre, corresponden a una mujer de 40 años, atendida en el Policentro de Parque Lefevre por una infección respiratoria leve (gripe), quien inició síntomas el 30 de noviembre, con fiebre, tos, dolor de garganta y rinorrea; y a un niño de un año, internado desde el 8 de diciembre en la sala de cuidados respiratorios del Hospital del Niño. El menor inició síntomas el 1 de diciembre y presentó fiebre, tos, dolor de garganta, rinorrea y dificultad respiratoria. Reside en el corregimiento de Burunga, en Arraiján.

El Minsa destacó que todos los casos, hasta la fecha, han sido dados de alta.