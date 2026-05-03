Panamá queda rezagado en libertad de prensa, detrás de República Dominicana y Jamaica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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A pesar de que el mundo celebra hoy la libertad de prensa, el 52,2% de los países del mundo se encuentra en una situación difícil o muy grave en materia de libertad de prensa, el nivel más bajo registrado en los últimos 25 años, según un informe de Reporteros Sin Frontera.

Panamá por su parte, se ubica en el listado, detrás de países como República Dominicana, Jamaica, Ucrania y Estados Unidos.

En un mundo saturado de información, la libertad de prensa se ha convertido en el último bastión de la democracia. Sin embargo, lo que antes era un derecho incuestionable hoy enfrenta una encrucijada marcada por la censura, la desinformación y los crecientes riesgos para quienes ejercen el oficio de informar.

De acuerdo con el informe, en los 25 años de historia del ránking, la puntuación media del conjunto de los países analizados nunca había sido tan baja.

A pesar de que más de la mitad de los países del mundo se encuentran en un mal momento, países europeos se encuentran encabezando el listado. Fuente: Reporteros sin Fronteras.

El documento también indica que solo en el 1% de los 180 países analizados la población percibe vivir en un entorno donde la situación de la prensa es “buena”, mientras que en 2002, año en que se inició este análisis, el porcentaje era del 20%.

Este estudio se publica anualmente e incluye un ránking. Este año, Panamá se ubica en la posición 65, un retroceso si se toma en cuenta que el año pasado ocupaba el puesto 53.

En 2025 nuestro país se encontraba en la posición 53, este año descendió al número 65. Captura de pantalla del informe de Reporteros sin Fronteras.

El informe señala que “los periodistas panameños críticos con las políticas gubernamentales y quienes cubren casos de corrupción, especialmente escándalos financieros internacionales, están en el punto de mira de la justicia”.

Asimismo, advierte que “la autocensura ha crecido” y que se ha limitado la independencia de algunos medios, sobre todo digitales.

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