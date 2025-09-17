Panamá rodará sin carros por un día

El próximo lunes 22 de septiembre, Panamá participará en la celebración del “Día Mundial sin Auto”, una jornada que busca reducir el impacto ambiental, descongestionar las calles y promover un estilo de vida más sostenible tanto en ciudades como en áreas rurales, informó la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).
La iniciativa cuenta con el respaldo de Sertracen (Servicio de Tránsito Centroamericanos, S.A.) y de la Embajada del Reino de los Países Bajos.
Las autoridades exhortan a las empresas a sumarse, facilitando a sus colaboradores la modalidad de teletrabajo.
También invitan a la ciudadanía a dejar el vehículo particular en casa y utilizar el transporte público, como MiBus y el Metro de Panamá en la capital, o los buses de la zona en el interior del país.
Quienes cuenten con bicicleta pueden aprovechar el día para usarla, “siempre respetando las medidas de seguridad”, subrayó la ATTT.