Panamá, 12 de mayo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Imhpa

    Panamá se declara en estado de ‘alerta’ por el fenómeno de El Niño

    Henry Cárdenas P.
    Panamá se declara en estado de ‘alerta’ por el fenómeno de El Niño
    Con el fenómeno de El Niño disminuirán las luvias. LP/ Alexander Arosemena

    El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó este martes 12 de mayo que, de acuerdo con los criterios nacionales de monitoreo climático, se encuentra en estado de alerta por la incursión del fenómeno de El Niño.

    +info

    ¿Qué regiones tendrán menos lluvias y cuáles más con El Niño en Panamá?Cómo se prepara el Canal de Panamá ante posible fenómeno de El Niño ‘severo’ este 2026Canal de Panamá descarta restricciones pese a amenaza de El Niño

    En un comunicado, el Imhpa resaltó que se observan condiciones típicas asociadas a este fenómeno y que existe una alta probabilidad de que estas se mantengan durante los próximos meses.

    “En las últimas semanas se han registrado temperaturas del mar superiores a lo normal en el océano Pacífico ecuatorial, acompañadas de cambios en la atmósfera, lo cual confirma el inicio de un nuevo evento de El Niño”, se indica.

    El Imhpa recordó que, durante este evento climático, Panamá puede experimentar cambios significativos en las lluvias y la temperatura. Además, se explicó que en gran parte de la vertiente del Pacífico suele registrarse una disminución de las lluvias, con más días consecutivos sin precipitación y la posibilidad de que la temporada seca se prolongue.

    En cambio, para la vertiente del Caribe en algunas regiones pueden presentar aumentos temporales de lluvias.

    Incluso, puede llover en menor cantidad, pero registrarse episodios de lluvias intensas de corta duración en cualquier parte del territorio nacional.

    Otro aspecto que se resalta es que se esperan temperaturas más elevadas, menor nubosidad, mayor radiación solar y reducción de la humedad. Estas condiciones incrementan el riesgo de sequías.

    “Estas variaciones climáticas pueden afectar directamente a sectores clave del país. Por ejemplo, los recursos hídricos, debido a una menor recarga de ríos y acuíferos; la agricultura, por alteraciones en los calendarios de siembra y mayores riesgos para cultivos de subsistencia; y el sector energético, especialmente la generación hidroeléctrica, por el aumento de la demanda eléctrica debido al calor”, indicó el Imhpa en su reporte.

    De igual forma, la autoridad meteorológica del país informó que también existen riesgos para la salud, asociados al calor como deshidratación y enfermedades sensibles a las condiciones climáticas.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Nueva presidenta de Costa Rica presiona para levantar bloqueo a productos ticos en Panamá. Leer más
    • PASE-U 2026: detalles del primer pago y nuevo sistema digital de entrega de fondos. Leer más
    • Etelvina de Bonagas nombra como jefa de Recursos Humanos de la Unachi a exfuncionaria de la Contraloría. Leer más
    • Gobierno reglamenta entrega de Cepanim y define calendario de pagos hasta 2032. Leer más
    • Meduca asegura que nunca ha presentado a Jaime Castillo como asesor legal tras críticas. Leer más
    • En menos de 24 horas, el Órgano Judicial concede depósito domiciliario a tres implicados en delitos graves. Leer más
    • Alcalde Mizrachi adjudica renovación de la 5 de Mayo y la 3 de Noviembre a Consorcio Gana-Oti. Leer más