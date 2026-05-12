Panamá se declara en estado de ‘alerta’ por el fenómeno de El Niño

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó este martes 12 de mayo que, de acuerdo con los criterios nacionales de monitoreo climático, se encuentra en estado de alerta por la incursión del fenómeno de El Niño.

En un comunicado, el Imhpa resaltó que se observan condiciones típicas asociadas a este fenómeno y que existe una alta probabilidad de que estas se mantengan durante los próximos meses.

“En las últimas semanas se han registrado temperaturas del mar superiores a lo normal en el océano Pacífico ecuatorial, acompañadas de cambios en la atmósfera, lo cual confirma el inicio de un nuevo evento de El Niño”, se indica.

El Imhpa recordó que, durante este evento climático, Panamá puede experimentar cambios significativos en las lluvias y la temperatura. Además, se explicó que en gran parte de la vertiente del Pacífico suele registrarse una disminución de las lluvias, con más días consecutivos sin precipitación y la posibilidad de que la temporada seca se prolongue.

En cambio, para la vertiente del Caribe en algunas regiones pueden presentar aumentos temporales de lluvias.

Incluso, puede llover en menor cantidad, pero registrarse episodios de lluvias intensas de corta duración en cualquier parte del territorio nacional.

Otro aspecto que se resalta es que se esperan temperaturas más elevadas, menor nubosidad, mayor radiación solar y reducción de la humedad. Estas condiciones incrementan el riesgo de sequías.

“Estas variaciones climáticas pueden afectar directamente a sectores clave del país. Por ejemplo, los recursos hídricos, debido a una menor recarga de ríos y acuíferos; la agricultura, por alteraciones en los calendarios de siembra y mayores riesgos para cultivos de subsistencia; y el sector energético, especialmente la generación hidroeléctrica, por el aumento de la demanda eléctrica debido al calor”, indicó el Imhpa en su reporte.

De igual forma, la autoridad meteorológica del país informó que también existen riesgos para la salud, asociados al calor como deshidratación y enfermedades sensibles a las condiciones climáticas.