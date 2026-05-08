Panamá se mantiene bajo vigilancia por llegada de polvo del Sahara

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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IMHPA advierte sobre aumento de partículas en el aire hasta este domingo en seis provincias

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió este viernes un aviso de vigilancia nacional debido a la llegada de la primera masa de polvo del Sahara de la temporada, lo que podría generar incomodidades respiratorias en algunas personas.

De acuerdo al informe, el fenómeno se mantendrá vigente hasta las 11:59 p.m. del próximo domingo 10 de mayo.

Áreas afectadas y concentraciones

El reporte del IMHPA indica que los niveles oscilarán entre 6 y 13 microgramos por metro cúbico en las siguientes zonas:

- Bocas del Toro y Colón.

- Panamá y Panamá Oeste.

- Comarcas Ngäbe Buglé y Guna Yala.

En el resto del país, las concentraciones serán mínimas e imperceptibles.

Polvo del Sahara.

Consecuencias y riesgos

El ingreso de estas partículas altera la calidad del aire. Los efectos principales podrían incluir:

Ambiente brumoso: Reducción ligera de la visibilidad.

Molestias respiratorias: Sensación de falta de aire o tos.

Alergias: Irritación en ojos, nariz y garganta.

Medidas de prevención

Para mitigar el impacto de estas partículas, se recomienda:

Usar mascarilla y anteojos: Especialmente si se trata de una persona alérgica.

Cerrar ventanas: Evita que el polvo entre al hogar.

Hidratación constante: Beber agua ayuda a limpiar las vías respiratorias.

Evitar ejercicio exterior: Reduce la exposición durante las horas pico.

Este evento es impulsado por los vientos alisios del Atlántico. Es común observar este fenómeno entre mayo y septiembre, destaca el informe.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y ante cualquier síntoma importante, consultar a un médico.